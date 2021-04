Premierul Citu desfiinteaza ipocrizia social-democratilor : „PSD rămâne principalul dușman atât politic cât și pentru stabilitatea României!”

Premierul Citu prezinta reușitele din mandat și spune că PSD rămâne principalul dușman atât politic cât și unul pentru sabilitatea României.

”Eroii din economia românească sunt din punctul meu de vedere companiile private, ei sunt cei care au dus greul și m-am consultat pentru a lua cele mai bune decizii.

Coaliția de guvernare, condusă de PNL, cu o politică liberară, condus de un premier liberal, a câștigat clar încrederea investitorilor străini. Vreau să mai anunț o premieră azi. Am reușit să reducem deficitul bugetar. Anul trecut, ca ministru de Finanțe, am vorbit despre încredere și am spus că voi lua cele mai bune decizii pentru a reveni la normal. Ca premier, la începutul 2021, am promis că am luat decizii bune!”, a spus Florin Cîțu.

”Aș vrea să mai anunț o premieră astăzi. Am reușit să reducem deficitul bugetar, să avem venituri mai mari la buget, să stabilizăm economia, în condițiile în care, așa cum am promis, nu am introdus nicio taxă nouă și nici nu am mărit vreo taxă existentă. Toate lucrurile pe care le-am făcut bine, le-am făcut chiar dacă PSD ne-a pus piedici. Azi, sunt sigur că și Ciolacu și PSD vor spune că a fost o decizie bună să plafonăm cheltuielile bugetare și am pornit reforma pensiilor și a salariilor bugetare. PSD rămâne dușmanul principal, nu doar politic, ci și al stabilității economice. Suntem în primă luptă cu pandemia. Trebuie să ne vaccinăm. Doar așa putem reveni la normalitate cât mai curând”, a conchis premierul Cîțu.

Copreședintele Alianței USR PLUS și vicepremierul Dan Barna a anunțat miercuri, după ședința de criză din interiorul Alianței în urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu, că cele două partide i-au retras sprijinul politic premierului Florin Cîțu din cauza remanierii ministrului Sănătății. Barna susține că a avut și o discuție cu președintele Klaus Iohannis și că a cerut o ședință a Coaliției pentru a vedea cum „vom funcționa în continuare”.