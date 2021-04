Sebastian Burduja cere restaurarea casei în care a locuit Ionel Brătianu: „O moștenire neprețuită pe care o avem și pentru care trebuie să găsim soluții!”

Președintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a discutat, luni, cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, pe marginea Așezămintelor I.C. Brătianu. Implicarea liberalului Burduja vine în contextul în care Casa din strada Biserica Amzei, nr. 5-7, în care a locuit Ionel Brătianu, a fost construită în stil neo-clasic, în perioada 1908-1947. În imobilul care se află, din păcate, astăzi, într-o stare avansată de degradare, se află o colecţie fabuloasă de cărţi româneşti, stampe, hărţi, fonduri de arhivă personale, fotografii, foi valante sau manuscrise.

„Am discutat cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, despre Așezămintele I.C. Brătianu, o moștenire neprețuită pe care o avem și pentru care trebuie să găsim soluții. Astăzi, imobilul se află într-o stare avansată de degradare. Concret, expertiza tehnică a relevat faptul că structura de rezistenţă a clădirii este în pragul prăbuşirii parţiale sau totale.

Domnul ministru este foarte interesat de acest subiect, dovadă fiind faptul că anul trecut a reușit includerea în „Programul național de construcții de interes public sau social”, derulat prin intermediul CNI.

Îi mulțumesc domnului ministru pentru toată deschiderea și interesul arătate pentru această moștenire extrem de importantă pentru Partidul Național Liberal, dar și pentru mine, ca președinte al PNL Sector 1 (sector în care se află clădirea). Vom avea noutăți foarte curând

Câteva pagini de istorie:

Casa din strada Biserica Amzei, nr. 5-7, în care a locuit Ionel Brătianu, a fost construită în stil neo-clasic, în perioada 1908-1947. În imobil se află o colecţie fabuloasă de cărţi româneşti, stampe, hărţi, fonduri de arhivă personale, fotografii, foi valante sau manuscrise.

Sălile clădirii sunt decorate cu fresce de mozaic auriu, candelabre de Murano şi au mese din lemn masiv. Grădina interioară, ce păstrează pavajul original, este printre cele mai vechi din București

O adevărată bijuterie arhitecturală a cărei restaurare poate fi cel mai frumos mod prin care îl putem onora în acest an pe Ion C. Brătianu, întâiul Presedinte al PNL si tatal lui Ionel Bratianu, an în care marcăm 200 de ani de la nașterea lui ”, a precizat deputatul PNL, Sebastian Burduja, pe pagina de Facebook.