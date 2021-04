Gabriela Firea, revoltata de criza citostaticelor din sistemul medical

Prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a intervenit telefonic vineri, la România TV, pentru a-şi exprima indignarea faţă de criza de medicamente din sistemul medical românesc, în special a lipsei citostaticelor de la Institutul Fundeni.

Gabriela Firea l-a acuzat direct pe fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, că ar fi vinovat pentru această situaţie incredibilă, pentru că a schimbat „pe interese politice şi financiare” toţi membrii comisiei de achiziţii a institutului.

„Este tragic ce se intampla si cel mai mult ma revolta atitudinea din partea fostului ministru al Sanatatii, dar si a actualului ministru, care cerceteaza si ramane in zona teoretica. Si mai ales atitudinea managerului, care nu are scuza ca este nou in functie, a fost inainte director medical.

Sunt indignata, am scris o interpelare pe care o voi adresa in Parlament.

Fostul ministru a schimbat membrii comisiei de achizitii, pe prietenii, pe interese politice si financiare, asa ca acum se ocupa o doamna din Suedia, prietena cu domnul Voiculescu. Sa inrtelegem ca nimeni nu mai este capabil in Romania, doar prietenii domnului Voiculescu din Suedia?

Stiti ca anul trecut s-au internat cu 50% mai putini pacienti cu cancer si nu au fost operati, din cauza acestei pandemii? Sigur, ne ocupam de pandemie, dar nu putem lasa balta acesti bolnavi cronici.

Eu am citit informatiile oficiale de la medicii de la Fundeni, care au atras atentia domnului manager, prietenul domnului Voiculescu, ca este un genocid. Iar raspunsul nonsalant a fost ca nu conteaza, ca se poate relua tratamentul. Persoanele din comisia de achizitii sunt apropiate domnului Voiculescu. Este revoltator. Unde sunt acele ONG-uri care strigau toate sloganurile posibile, acum le place ce se intampla cu bolnavii cronici?”, a spus Gabriela Firea, în exclusivitate la România TV.