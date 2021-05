Rețeaua de sănătate REGINA MARIA și companiile din România aduc vaccinarea mai aproape de angajați

Peste 100.000 de vaccinări în centrele proprii REGINA MARIA și o amplă campanie derulată la sediul companiilor din România. Peste 50.000 de angajați pot beneficia de vaccinul împotriva COVID-19.

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA s-a implicat activ în campania națională de vaccinare, încă din luna ianuarie, atât prin imunizarea propriilor angajați (personal medical și non medical), cât și prin punerea la dispoziția autorităților a 30 de fluxuri de vaccinare aflate în centrele proprii REGINA MARIA din București, Brașov, Cluj, Iași și Sibiu, dar și la sediul unora dintre cele mai mari companii din România.

Centrele de vaccinare REGINA MARIA funcționează 12 ore pe zi și au o capacitate totală de peste 2.000 de pacienți vaccinați zilnic. Până în prezent, echipele REGINA MARIA au efectuat peste 100.000 de vaccinări.

Investiția totală până în acest moment este de peste 1 milion de lei și constă în amenajarea spațiilor, asigurarea personalului medical implicat și a materialelor folosite în acest proces.

„După un an 2020 în care am fost primii în testarea PCR la nivel național, implicarea în campania națională de vaccinare a venit firesc. Ne dorim să fim parte din soluție întotdeauna și să fim alături de comunitățile din care facem parte. Numărul mare de vaccinări din locațiile noastre arată efortul operațional și financiar semnificativ susținut de noi. Cu toții ne dorim să punem punct pandemiei și cred că doar împreună, prin responsabilitate și solidaritate, putem face asta.”, declară Fady Chreih, CEO Rețeaua de sănătate REGINA MARIA.

Rețeaua REGINA MARIA derulează ample campanii de imunizare pentru angajații unora dintre cele mai mari companii din România, prin centre dedicate acestora, dar și la sediul organizațiilor. Peste 50.000 de angajați din județe precum București, Cluj, Brașov, Sibiu, Iași, Timișoara, Tulcea și Dâmbovița pot beneficia astfel de vaccinare gratuită.

La începutul lunii mai, REGINA MARIA a deschis primul centru de vaccinare dedicat abonaților din București în Policlinica Aviației. Companiile care doresc să își imunizeze angajații împotriva COVID-19 beneficiază de sprijin complet, de la înscrierea în platformă și până la vaccinarea propriu-zisă. Peste 1.400 de doze Pfizer sunt disponibile săptămânal în centrul dedicat.

De asemenea, în parteneriat cu Continental Sibiu și autoritățile locale din oraș, REGINA MARIA oferă servicii de vaccinare în centrul deschis în luna martie pe platforma fabricii. Până în prezent, REGINA MARIA a efectuat peste 11.000 de vaccinări, în beneficiul sibienilor, inclusiv angajați Continental.

„Solidaritatea este una dintre valorile companiei noastre. Încă de la începutul pandemiei am sprijinit orașul în lupta împotriva răspândirii COVID-19 și mă bucur că am găsit în REGINA MARIAa partenerul de care aveam nevoie pentru a proteja sănătatea angajaților noștri. Împreună am înființat un centru de testare RT-PCR și Test Rapid, o clinică on-site în incinta fabricii din Sibiu, dar și acest centru public de vaccinare, care le oferă atât angajaților noștri, cât și publicului larg, posibilitatea de a se imuniza. Valorile noastre aduc astfel încă o dată valoare adăugată comunității din care facem parte.”, a explicat Lăcrămioara Dărăban, director de Resurse Umane Continental Sibiu.

Printre marii angajatori alături de care REGINA MARIA s-a implicat în campania de vaccinare împotriva COVID-19 se numără Arctic, Bosch, De’Longhi, Stabilus Romania, Vitesco Technologies, Premium Aerotec sau Șantierul Vard Tulcea.

În perioada următoare, Rețeaua de sănătate va deschide noi fluxuri de vaccinare care vor deservi alte zeci de mii de angajați din țară.