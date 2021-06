Victor Ponta avertizeaza in privinta consecintelor bataliilor politice interne din PNL si USR PLUS

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, critica dur bataliile politice interne din PNL, respectiv USR PLUS, si trage un semnal de alarma in privinta ineficientei actului de guvernare. Nu de putine ori, fostul premier s-a declarat revoltat de incapacitatea actualei coalitii de guvernare de a gestiona pandemia de COVID-19 si de a atrage, in consecinta, fonduri europene.



„Cei de la PNL sunt ocupati cu batalia intre Cîțu si Orban / cei de la USR PLUS sunt ocupati cu batalia intre Barna si Ciolos . Si de Romania cine se ocupa ?”, a avertizat liderul Pro Romania, Victor Ponta, pe pagina de Facebook.