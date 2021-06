Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, îl susține pe Florin Cîțu la șefia PNL: „Am încredere că Florin Cîţu poate fi omul soluțiilor”

Fostul ministru PNL al Sănătății din Guvernul Orban, Nelu Tătaru, și-a anunțat, miercuri, public, susținerea pentru candidatura lui Florin Cîțu la șefia PNL împotriva lui Ludovic Orban.

Nelu Tătaru consideră că premierul Cîțu „poate fi omul soluțiilor” și afirmă că liberalii trebuie să înteleagă nevoia de schimbare și să își asume eșecurile.

Nelu Tătaru a scris pe Facebook: „Încă de când am ales să fiu medic și să trec prin toate etapele profesionale, am simțit că adevărații lideri se nasc atunci când există competiție și luptă directă. Prin voturi de încredere, bazate pe fapte și acțiuni concrete, proiecte de viitor și o atitudine corectă se câștigă respectul, dar mai ales legitimitatea politică. Alegerile pe care le facem trebuie să fie corecte și să se îndrepte către cei care știu ce fac, dar mai ales către cei care pot livra rezultate reale. Am încredere că Florin Cîţu poate fi omul soluțiilor.

Sunt convins că această pandemie ne-a resetat gândirea, modul de viață, planurile…Cine nu întelege că toți suntem datori cu schimbarea și nu își asumă și eșecurile se află într-un blocaj. Pentru că, pe acest drum, nu este vorba despre o tabără sau alta, ci este vorba despre omul potrivit, la locul și timpul potrivit. Florin Cîțu, într-o perioadă plină de provocări, confirmă și în funcția de Prim-ministru al Guvernului României.

Să nu ne simțim unii mai buni decât ceilalți pentru că, acum, mai mult ca oricând, trebuie să facem loc faptelor, să ne ascultăm reciproc opiniile și să dăm un vot de încredere celor care au soluții pentru viitor. Viitorul este este despre TOȚI și pentru TOȚI! Așa cum am mai spus-o, sănătatea nu are culoare politică, iar datoria mea ca medic, ca fost ministru al Sănătății și actual deputat este să susțin reconstrucția economică și evoluția Județului Vaslui. Avem nevoie de continuitate, de timp și susținere pentru a merge mai departe pe drumul dezvoltării bazate pe reforme și investiții”.