Premierul Cîțu pune „punctul pe i”: „Am convins o Românie să fiu prim-ministru, să fiu susţinut de coaliţie, cred că este mai simplu să-i conving pe colegi să mă susţină la preşedinţia PNL!”

„Am convins o Românie să fiu prim-ministru, să fiu susţinut de coaliţie, cred că este mai simplu să-i conving pe colegi să mă susţină la preşedinţia PNL!”

Premierul Florin Cîţu şi preşedintele PNL şi al Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, sunt cei doi candidaţi anunţaţi, momentan, pentru funcţia de preşedinte al liberalilor, alegerile urmând a avea loc la congresul partidului, stabilit a avea loc pe 25 septembrie.

Florin Cîţu a afirmat că a convins întreaga Românie să fie premier şi pe partenerii de coaliţie să îl susţină pentru această funcţie, astfel încât consideră că este mai simplu să îşi convingă colegii de partid să îl sprijine pentru a prelua funcţia de preşedinte al PNL de la Ludovic Orban.

„Am discutat şi partea politică. Vă daţi seamă, cred că am convins o Românie să fiu prim-ministru, să fiu susţinut de coaliţie, cred că este mai simplu să conving nişte colegi să mă susţină la preşedinţia PNL. Tot am venit aici să fiu aproape de ei, pentru că am venit să le prezint puţin despre PNRR, despre fonduri europene, despre buget, surse de finanţare”, a declarat Florin Cîţu, întrebat joi la Alba Iulia cum îi va convinge pe colegii din partid să îl voteze la şefia PNL.

Florin Cîțu a mai spus că liberalii trebuie să ştie şi ei că România are această oportunitate de a investi bani în următorii ani.