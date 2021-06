Ludovic Orban demontează fake news-ul ce vizează remanierile miniștrilor Oros și Nazare: „Sunt mulţumit de echipa guvernamentală liberală!”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi, la Piteşti, că nu a auzit despre o intenţie a premierului Florin Cîţu de a face o remaniere care să-i vizeze pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, şi pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţinând că el este mulţumit de activitatea miniştrilor liberali.

„Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt mulţumit de echipa guvernamentală liberală şi, în mod evident, domnul ministru Oros a fost ministru şi în echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intenţie”, a declarat Orban, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă are cunoştinţă despre o nemulţumire a premierului Florin Cîţu cu privire la activitatea celor doi miniştri, liderul PNL a răspuns: „Nu ştiu de unde aţi auzit dumneavoastră, eu nu am auzit de acest lucru”.

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, prezent la conferinţa de presă, a spus, la rândul său, că nu are informaţii că s-ar afla pe o „listă neagră” a premierului.

„Nu, nu ştiu şi nici nu mi-a spus acest lucru premierul. Aud pentru prima dată despre această listă neagră”, a precizat Oros.