Liderii AUR, deciși să câștige Moldova. George Simion: Organizații AUR în toate localitățile din județul Suceava!

Copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) George Simion a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Suceava, că a început procesul de înfiinţare a organizaţiilor locale ale acestei formaţiuni politice la nivelul judeţului.

Potrivit acestuia, până la sfârşitul anului vor funcţiona organizaţii AUR în tot judeţul, ceea ce ”va da frisoane” politicienilor locali.

George Simion a spus că sunt aşteptaţi în AUR toţi sucevenii care nu sunt de acord cu felul în care a fost administrat judeţul în ultimii 20 de ani.

„La nivelul judeţului Suceava suntem în plin proces de constituire a organizaţiilor locale, pentru că avem un an şi jumătate de existenţă, am trecut prin nişte alegeri parlamentare, am participat şi la alegerile locale anticipate de la Vicovu de Sus şi vrem să avem organizaţii locale în tot judeţul. (…) Avem siguranţa că vom reuşi, până la finalul anului, să avem acoperit tot judeţul Suceava cu organizaţii locale şi ştim că dăm frisoane politicienilor locali de aici”, a declarat Simion.

Noul sediu din Suceava al AUR a fost inaugurat miercuri în prezenţa copreşedinţilor Claudiu Târziu şi George Simion. Aici vor funcţiona organizaţiile judeţeană şi municipală, dar şi cele trei cabinete ale parlamentarilor suceveni ai acestei formaţiuni politice, respectiv deputaţii Dorel Acatrinei şi Florin Puşcaşu şi senatorul Mircea Dăneasa.