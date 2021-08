Nicușor Dan „taie în carne vie” în privința pierderilor de la companiile municipale: 150 de milioane de lei vor merge către investiții!

Primarul Nicuşor Dan a declarat că au fost încheiate deja procedurile pentru închiderea a 14 dintre companiile municipale înfiinţate de Gabriela Firea, acţiune ce va duce la concedierea a 2.700 de angajaţi.

Nicuşor Dan a anunţat că, prin disponibilizarea angajaţilor celor 14 companii municipale, se va realiza o economie importantă, de circa 150 de milioane de lei, bani ce vor merge către investiţii.

„E un prejudiciu de sute de milioane de euro. Vă aduc aminte doar că în urma unui control al Ministerului Finanţelor am sesizat DNA-ul pentru gravele prejudicii şi abuzuri de la Compania de Cimitire, unde s-au eludat proceduri de achiziţie publică, unde s-au cumpărat cu sume mult peste preţul pieţei mai multe bunuri”, a declarat primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a anunţat că vor fi închise 14 companii.

„Am definitivat procedurile noastre administrative pentru a închide 14 din cele 16 companii pe care urma să le închidem în prima etapă. Din acest moment, rămâne doar să se desfăşoare procedurile juridice, de către lichidatori şi de instanţele de judecată. Din cele 14 companii vor fi disponibilizaţi 2.700 de oameni, mulţi dintre ei au plecat deja, cheltuielile salariale anuale ale acestor oameni, 150 de milioane de lei”, a adăugat primarul.

Nicuşor Dan a anunţat că sunt alte 4 companii care vor fi menţinute provizoriu „pentru că asigură nişte servicii pe care la un moment dat o să le trecem în structura municipalităţii”. Este vorba de iluminatul public, de întreţinerea semafoarelor, de activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi de compania imobiliară care are în administrare blocul social din Ghencea.

„Aşa cum am spus de la începutul mandatului o să păstrăm evident STP-ul, Termoenergetica şi Energetica şi o păstrăm Trustul de clădiri metropolitane, pentru că trustul se ocupă marile lucrări de infrastructură ale municipalităţii şi am pierde cel puţin un an să transferăm aceste lucrări către alte companii”, a mai spus Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a precizat că închiderea companiilor municipale nu a fost „o simplă operaţiune administativă, au fost dificultăţi tehnice serioase”.