Eurodeputatul Maria Grapini, alaturi de persoanele afectate de inundatii: Noul Guvern trebuie sa depuna, urgent, documentele necesare pentru a obtine fonduri din bugetul pentru calamitati si dezastre naturale al UE!

In contextul inundatiilor care au afectat, in ultimele zile, mai multe judete ale Romaniei, europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a cerut, pe un ton imperios, noului guvern sa depuna, de urgenta, documentele necesare pentru a accesa bani europeni, din bugetul pentru calamitati si dezastre naturale al UE.

”Nu pot sa nu ma gandesc la inundatiile din mai multe zone ale tarii, in special din zona judetului Alba, dar si din alte zone, si nu pot sa nu le transmit celor afectati un gand bun, insa vreau sa subliniez inca o data importanta accesarii unor fonduri consistente din bugetul pentru dezastre naturale si calamitati al UE. Avertizez ca Romania a mai pierdut posibilitatea de a accesa aceste sume, atunci cand s-a confruntat cu inundatii grave, in prima parte a anului, din cauza faptului ca guvernul de atunci, condus de Florin Citu, nu a depus, in termenul prevazut, documentele aferente”, a avertizat Maria Grapini.

In context, eurodeputatul Grapini a reamintit fapul ca a trimis, in timpul inundatiilor de la inceputul anului, care au provocat pagube materiale insemnate, o scrisoare, in acest sens, presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care i-a raspuns, Mariei Grapini, “surprinsa fiind” ca si Romania se confrunta cu aceste probleme grave.

In urma raspunsului primit, a mai spus europarlamentarul roman, rezulta foarte clar ca guvernul de la Bucuresti nu trimisese documentele aferente, in ciuda faptului ca exista un regulament foarte clar prin care statele membre care se confrunta cu situatii de acest gen trebuie ca, in termen de cel mult patru saptamani, sa depuna documente justificative care sa contina cuantumul pagubelor aferente pentru despagubirea celor afectati de inundatii.

“Din pacate, cetatenii afectati de inundatii s-au ales cu despagubiri de doar cateva mii de lei de la bugetul de stat, insa nu au primit, asa cum au primit alti cetateni europeni din Croatia, Italia, Spania, sume considerabile, din bugetul pentru calamitati al UE. Pana la urma, cand pierzi toate bunurile materiale, este foarte greu sa o iei de la inceput. Vreau sa trag insa un semnal de alarma ca macar, de aceasta data, noul guvern sa depuna documentele necesare pentru a-i ajuta pe acesti oameni. Toti am vazut la televizor suferinta oamenilor si disperarea acestora ca toata agoniseala lor de-o viata s-a risipit in cateva ore”, a precizat Maria Grapini, care a adaugat, in context, faptul ca, in cazul in care romanii sunt mai putin ajutati decat cetatenii altor state membre, de UE, este exclusiv vina decidentilor si guvernelor politice, “care sunt mai putin abile decat guvernele altor state din UE, care fructifica insa, din plin, participarea la bugetul UE”.