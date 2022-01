Europarlamentarul Maria Grapini, declarația zilei: României de mulți ani, îi lipsesc…. SOLUȚIILE!

De peste 30 de ani, România este în cădere liberă. S-au perindat de-a lungul anilor, guvernele de stânga și de dreapta, s-au făcut investiții minime în sectorul privat, tot ceea ce era de valoare din industria românească s-a falimentat, ca mai apoi, activele și anumite întreprinderi să se vândă unor grupuri de interese mai mult sau mai puțin obscure, din care, unii și-au tras comisioane frumușele, informează oficialmedia.com.

Românii au emigrat în alte țări, în cautarea unui loc de muncă mai bine plătit, și de la Revoluție, România nu are o strategie de reindustrializare.NU AVEM SOLUȚII, sau nu se vrea a le avea. Realitatea este una dură din păcate și cel care trage un semnal de alarmă în acest sens, este europarlamentarul Maria Grapini, care a reacționat dur, la aflarea veștii că un alt obiectiv important, CE CONTRIBUIA LA SIGURANȚA ENERGETICĂ NATIONALĂ, va fi vândut, TERMOCENTRALA MINTIA.

Iată DECLARAȚIA ZILEI pe care, europarlamentarul ne-a trimis-o, în exclusivitate: ”Este ca și cum, un gospodar care nu dorește să-și lucreze grădina, o vinde și banii îi bagă, în consum! Cred că vânzarea, ar trebui să fie ultima soluție și nu pentru orice! Faptul ca România nu are o strategie de reindustrializare, deși UE a recomandat, și statele din jurul României s-au apucat de câțiva ani să facă investiții în capacitați de producție, nu a influențat guvernele României să facă același lucru! Lipsa unei viziuni pentru dezvoltarea României pe minim 20 de ani face să se risipească resurse; un guvern să înceapă ceva ,alt guvern să înceapă altceva și să închidă ce a început celălalt, în așa fel încât, investițiile să nu ajungă la maturitate, să întoarcă banii la buget! Nu există nici o strategie de aducere în țară a milioanelor de români care ar putea să aduca plus valoare și contribuție la PIB, în România! Strategia de țară pe termen mediu și lung, trebuie să fie construită cu integrarea strategiilor industriale, energetice, sociale,sanitare, educationale și a strategiilor serviciilor! Soluțiile trebuie să vină de la specialiști, nu de la oameni politici, aceștia trebuie să fie oameni inteligenți și iubitori de țară, în așa fel încât, să asculte și să ia soluțiile specialiștilor! Asta ar fi o șansă pentru România! Urgent ar trebui să investim în capacități de producție a energiei hidro, nucleară și eoliană! Ar trebui o noua filozofie fiscală, care să permita dezvoltarea IMM-urilor și aducerea lucrătorilor români acasă, prin scăderea costurilor pe salarii, ca angajatorii să poată mari substanțial, salariile! Agricultura românească-producătorii agricoli, fermierii să poată să semneze contracte de achiziții cu statul român, care să investească în lanțuri de distribuție a produselor autohtone! Comunicarea guvernului cu sectoarele productive, poate aduce soluțiile optime!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a mai precizat că România are nevoie de soluții ferme pentru reducerea efectelor crizei sanitare și econonomice, în cazul demnitarilor trebuind să fie, astfel, introduse criterii de performanță. „Românii au nevoie de soluții. Demnitarii trebuie să răspundă pentru ceea ce nu fac și să existe criterii de performanță. Când eu am avut mandat de ministru, am făcut un raport amplu, la finele anului, cu toate realizările mele, 42 de acte legislative, și cum s-au implementat acestea. Este important însă și ce nu s-a făcut. Spre exemplu, stă și acum în Parlament o lege inițiată de mine, cu acordul Guvernului, care ar fi putut rezolva problema stațiunilor turistice de interes național”, a completat eurodeputatul Grapini, care a adăugat că ”este inadmisibil ca inițiative legislative importante să stea „trei ani sau cinci ani de zile” în Parlament”

Deși problema este stabilirea unor criterii de performanță pentru fiecare minister, este foarte important ca și Parlamentul să lucreze mai rapid, a conchis Maria Grapini, în intervenția sa. În privința creșterii alarmanente a inflației și, implicit, a prețurilor, europarlamentarul umanist a reacționat: „Pe mine nu mă interesează remarcile guvernanților potrivit cărora, și în statele din UE, există inflație. Mă interesează însă ca guvernanții să găsească soluții pentru a contracara efectele scumpirilor. Și, ca atare, mă adresez ministrului Finanțelor: umblați la politica fiscală care aduce, până la urmă, mai mulți bani la buget, dar scade și presiunea pe prețuri”.