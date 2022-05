S-au duelat în finala Ligii Campionilor pe … Playstation!

Nu e Liverpool cu Real Madrid, ci Manchester City contra Barcelonei! Acesta a fost duelul inedit la FIFA 2022 între doi dintre jucătorii lui FC Buzău, Paul Pațurcă și Radu Zamfir.

Înainte de vacanță, la marele meci au asistat toți băieții lui Cristi Pustai, care s-au împărțit în două tabere: una alături de Pațurcă, alta de Radu Zamfir. După ce Pațurcă a condus cu 2-0, la final a fost egalat, iar victoria a fost obținută cu multă trudă de către Paul și Manchester City, la loviturile de la 11 metri.

„Ce meci și ce atmosferă incendiară am trăit. E plăcut că mai avem și momente din acestea. Puteam să câștig mai ușor, dar am zis că Radu e mic și să îi mai cresc și lui moralul” – Paul Pațurcă, mijlocaș FC Buzău.

Mijlocașul lui FC Buzău a jucat cu englezii de la Manchester City împotriva echipei sale de suflet.

„Îmi place foarte mult Guardiola, îl admir de când era la Barcelona. Barcelona e echipa mea favorită”– Paul Pațurcă, mijlocaș FC Buzău.

Lui Radu Zamfir, fundașul de 20 de ani al lui Pustai, înfrângerea nu i s-a părut prea dureroasă!

“Norocul nu a ținut cu mine, am pierdut la penalty-uri, unde e mai mult o loterie. O să îi fac cinste lui Paul cu un suc” – Radu Zamfir, fundaș FC Buzău.

„Liverpool va câștiga Champions League!”

Dacă Manchester City nu a reușit să ajungă în finala Champions League, în ultimul act al celei mai frumoase competiții de fotbal european, Pațurcă are o favorită.

„Liverpool are prima șansă la câștigarea trofeului, dar și Real Madrid cu Benzema se poate considera cea mai norocoasă echipă. Francezul este un jucător uluitor, un marcator pur sânge „– Paul Pațurcă, mijlocaș FC Buzău.

Au avut galerie în vestiar

Pațurcă și Zamfir au avut și fani care i-au încurajat din primul până în ultimul minut al meciului. Aceștia au fost colegii de la echipă.

“Ne-au ajutat foarte mult, ne-au dat și nouă un imbold, un plus de adrenalină ,de plăcere și mă bucur că eu am câștigat. Radu este mic, are timp să mai învețe, îl aștept la revanșă” – Paul Pațurcă, mijlocaș FC Buzău.

Când sunt în cantonament, băieții lui Pustai își ocupă timpul cu diferite activități.

„După ce terminăm cu antrenamentele, jucăm tenis de masă și de picior. Facem pariuri între noi, cine pierde, face cinste cu o masă sau cu suc” – Paul Pațurcă, mijlocaș FC Buzău.

„Mie unul îmi place foarte mult să mă uit la filme, la seriale, cam asta fac în timpul liber, în cantonament”– Radu Zamfir, fundaș FC Buzău.

Ratarea play-off-ului le-a lăsat un gust amar

Chiar dacă FC Buzău a terminat acest campionat pe primul loc în play-out, jucătorii lui Cristi Pustai nu uită cum au ratat la mustață accederea în play-off-ul ligii secunde.

„A fost chiar dureros, drept dovadă, ce meciuri am avut în play-out fără nicio miză. Este puțin frustrant pentru că știm că puteam mai mult, am muncit mult să ajungem acolo. Ne pregătim pentru anul viitor și sperăm să și promovăm”– Paul Pațurcă, mijlocaș FC Buzău.

„Știm cât de mult am muncit cu toții de la început până la sfârșit și a depins de noi să intrăm în play-off. Din păcate, nu am reușit să ne atingem obiectivul. Sper ca la anul să promovăm” – Radu Zamfir, fundaș FC Buzău.