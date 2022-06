Fără un picior, a câștigat Campionatul Mondial de Duatlon de la Târgu Mureș!

Arian Notrețu, sportivul care s-a apucat de înot și Triatlon după un moment extrem de greu din viață, a dat lovitura la Campionatul Mondial de Multisport desfășurat în premieră în România!

Arian Notrețu și-a văzut visul cu ochii! La 7 ani de la accidentul de la rugby, în urma căruia medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul stâng, tânărul sportiv a devenit campion mondial la Duatlon, în proba paralimpică.

„Pentru mine această medalie înseamnă foarte mult. Anul trecut am ocupat poziția a doua, iar anul acesta am reușit să urc pe primul loc. Progresul se vede și pe ceas, am scos un timp mult mai bun ca anul trecut” – Arian Notrețu, campion mondial la Duatlon Sprint, în proba paralimpică.

După ce a fost nevoit să pună capăt rugby-ului de performanță, tânărul nu s-a lăsat învins și s-a apucat de înot și de Triatlon, unde de la 10 ani are rezultate foarte bune.

„Am puțin timp între competiții, trebuie să mă recuperez bine ca să fiu apt 100% pentru Cupa Mondială din Spania. Sper să mă întorc acasă cu medalie și să continui în Finlanda la Campionatul European de înot” –– Arian Notrețu, campion mondial la Duatlon Sprint, în proba paralimpică.

România are și un bronz mondial la Târgu Mureș! Juniorii de la lotul național, Alice Perjoiu și Carol Popa l-au obținut în proba mixtă.

„A fost foarte greu, am avut două curse în 3 zile, distanțele au fost foarte scurte și a trebuit să tragem foarte tare” – Carol Popa, medalie de bronz la Campionatul Mondial de Multisport de la Târgu Mureș în proba mixtă.

„Ne doream foarte mult să luăm un loc deoarece este o competiție foarte importantă și suntem mândri că s-a organizat la noi în țară” – Alice Perjoiu, medalie de bronz la Campionatul Mondial de Multisport de la Târgu Mureș în proba mixtă.

De la BAC direct la mondial cu talismanul norocos: un iepure!

Delia Dudău, colega lor de la lot a venit la competiție direct de la Bac. Fata recunoaște că în această perioadă i-a fost greu să se împartă între lecții și antrenamente.

„Triatlonul este pasiunea mea și nu pot să renunț. În toată această perioadă cu examenele, după primul antrenament mergeam acasă, studiam 3 ore, apoi plecam la cel de-al doilea antrenament și tot așa” – Delia Dudău, componentă a lotului național de Juniori de Triatlon al României.

Delia a venit la Târgu Mureș cu talismanul ei norocos, iepurașul Cocolino.

„Alături de mama și fratele meu, iepurele e cel mai mare fan al meu. Odată cu mutarea alor mei la Cluj, alături de mine, am zis să ne luăm și un animăluț” – Delia Dudău, componentă a lotului național de Juniori de Triatlon al României.

Românii au câștigat 12 medalii de aur, 11 de argint și 8 de bronz

Federația Română de Triatlon a organizat în premieră, la Târgu Mureș, Campionatul Mondial de Multisport, o competiție formată din 4 campionate mondiale unde sportivii români au obținut rezultate remarcabile. Ei s-au întors acasă cu 12 medalii de aur, 11 de argint și 8 de bronz.

„Pentru federația noastră acest campionat mondial a însemnat foarte mult. Am ridicat ștacheta la nivel de organizare, suntem pe harta internațională a Triatlonului. Sportivii noștri au obținut rezultate deosebite” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.

La Duatlon la juniori, Ștafeta Mixtă formată din Alice Perjoiu și Carol Popa a câștigat bronzul mondial. În proba de individual, Alice s-a clasat pe locul 4, Carol pe 7, iar Delia Dudău a ocupat poziția a zecea. În proba de Para, Arian Notrețu, sportivul în vârstă de 17 ani a câștigat medalia de aur. La proba de AG (n.r. Age-Group – amatori, pe diferite grupe de vârstă) s-au obținut 3 medalii de aur, 3 de argint și 4 de bronz. La Cros Duatlon, la Elite, românii au obținut un loc 4 prin Bogdan Damina și un loc 5 prin Agnes Tuzson. La Para, locul 1 prin Robert Tămârjan și la AG , sportivii români au câștigat 4 locuri 1, 5 locuri 2 și un loc 3. La Cross Triatlon, la juniori, românii au obținut două locuri 5, un loc 7, un loc 8 și un loc 10. La Para, Robert Tămârjan a mai obținut o medalie de aur. Și la AG, românii au câștigat un loc 1, trei locuri 2 și trei locuri 3. Toate aceste rezultate au fost cele mai bune de până acum, iar medalia de la Ștafetă mixtă juniori este prima medalie câștigată de România la un Campionat Mondial de vară.

Peste 1.500 de sportivi au fost prezenți la Târgu Mureș

Timp de o săptămână, pasionații de triatlon din întreaga lumea au venit la Târgu Mureș, la Campionatul Mondial de Multisport. Au fost peste 1.500 de sportivi din Africa de Sud, Australia, Brazilia, Mexic, Uruguay, Venezuela, Canada, Statele Unite ale Americii, Hong-Kong, Japonia, Emiratele Arabe Unite, România și multe alte state din Europa care au participat la acest eveniment.

“Din punct de vedere al organizării suntem foarte mulțumiți, timp de o săptămână am avut o atenție globală. A fost un eveniment cu un impact economic deosebit asupra orașului Târgu Mureș. Au fost peste 1.500 de sportivi, în total cu însoțitori, undeva spre 3.000 de oameni, care au blocat restaurantele și hotelurile din oraș” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.