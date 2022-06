Ponta, după ce Turcia a anunțat că va sprijini aderarea Finlandei și Suediei la NATO: Credeți că, dacă România spunea NU și pe urmă negocia, eram și noi în Schengen?

„Asa se face POLITICA in interesul tarii tale ( asa fac si Polonia sau Ungaria – dar si tarile mai mari) . Intai spui NU – dupa care negociezi dur ceea ce vrei pentru tara ta . Dupa ce ai obtinut- cedezi si iti dai votul !

Stiti dvs un singur caz in ultimii ani in care reprezentantii politici ai Romaniei au spus NU Uniunii Europene, NATO , FMI – dupa care au negociat in avantajul nostru si au spus DA? Eu nu stiu – dar probabil gresesc . Sau poate reprezentantii Romaniei din ultimii ani s-au multumit sa fie ei , personal, apreciati ca “YES meni” si nu i-a interesat de Romania !