Ediția de vară a Anotimpurilor dialogului despre teatru cu Octavian Saiu la Teatrelli

„Privitor ca la teatru: despre arta de a descoperi scena și lumea” se intitulează ediția de vară a seriei de dezbateri creart/Teatrelli Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu, avându-i ca invitați speciali pe E.S. David Saranga (Ambasadorul Israelului la București), Gilda Lazăr (organizatoarea Întâlnirilor JTI), Andreea Sandu (fondatoarea și curatoarea Galeriei Galateca), pe Tudor Giurgiu (regizor de film și pe Președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania [TIFF]). Dialogul are loc la Teatrelli, pe 6 iulie, de la ora 19.00, iar intrarea este liberă și se face pe bază de rezervare.

Ce înseamnă a fi spectator? Există o artă de a privi ca la teatru? Sunt doar câteva dintre întrebările pe care le lansează Octavian Saiu în cadrul ediției de vară a Anotimpurilor dialogului despre teatru, odată cu acest mesaj simbolic:

„Sunteți invitați la o ediție care vă este dedicată – dumneavoastră, fiecăreia și fiecăruia dintre spectatorii teatrului, umbrele discrete rămase peste fotoliile elegante sau în scaunele simple din nenumărate spații ale miracolului. Ce amintiri se păstrează în noi după atâtea spectacole văzute? Ce urme lasă ele în gândurile și sufletele noastre? De ce ne place așa de mult să fim privitori la teatru și ca la teatru? Asemenea subiecte vor fi discutate alături de patru invitați speciali, spectatori de elită ai acestor timpuri: E.S. David Saranga (Ambasadorul Israelului la București), Gilda Lazăr (Organizatoarea Întâlnirilor JTI), Andreea Sandu (Fondatoarea și curatoarea Galeriei de artă contemporană și design GALATECA) și Tudor Giurgiu (Regizor de film și Președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania TIFF). Împreună, vom sărbători Ziua Mondială a Spectatorului – fără anunțuri pompoase și mesaje oficiale, dar cu încrederea că o merităm pe deplin. Fiecare. Împreuna.”

În contextul acestei ediții a Anotimpurilor dialogului despre teatru va avea loc și lansarea a două volume semnate de Octavian Saiu: „Arta de a fi spectator” (Colectia Yorick – Editura Nemira, București) și „Phèdre. D’Euripide à Racine, de Sénèque à Sarah Kane” (Lansman Editeur, Bruxelles).

Evenimentul se desfășoară la Teatrelli (Piața Alexandru Lahovari, Nr.7), pe 6 iulie, de la ora 19.00, iar intrarea pentru public este liberă și se face pe baza de rezervare pe Eventbook.ro. Rezervările își pierd valabilitatea cu 30 de minute înainte de începerea evenimentului.

Octavian Saiu, gazda seriei speciale de întâlniri de la Teatrelli, intitualtă Anotimpurile dialogului despre teatru, este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 13 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creației teatrale românești”.

Despre Teatrelli

Teatrelli este un proiect al Centrului de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București – creart. Ca spațiu cultural alternativ dedicat artelor spectacolului, Teatrelli se dezvoltă, din punct de vedere al strategiei curatoriale, într-un laborator artistic cu public, axat pe producții inovatoare de teatru și dans, serii de performance-uri work in progress, precum și de dialoguri culturale. Structura modulară a sălii permite ca fiecare nou spectacol să modifice set-up-ul spațiului, invitând publicul să descopere noi modalități de a experimenta și a recepta teatrul.

www.teatrelli.com / https://www.facebook.com/teatrelli / www.instagram.com/teatrelli/