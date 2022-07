La 13 ani a doborât recordul Dianei Mocanu din 1998!

Aissia Prisecariu, una dintre cele mai bune tinere înotătoare din România se pregătește de cea mai tare competiție din viața ei, Campionatele Europene de înot pentru Juniori care va avea loc în premieră la Otopeni. Puștoica de 14 ani e plină de medalii, bate record după record, iar idoul ei este Diana Mocanu, dubla campioană olimpică de la Sydney 2000!

La 14, Aissia Prisecariu, una dintre cele mai bune tinere înotătoare din România a pierdut șirul medaliilor cucerite și ale recordurilor doborâte. Anul trecut la doar 13 ani, tânăra a reușit o mare performanță! „Am concurat la categoria de 14 ani și am reușit să dobor recordul Dianei Mocanu, vechi de 23 de ani. Am fost foarte fericită pentru că Diana Mocanu este idolul meu” – Aissia Prisecariu, campioană națională la natație în probele de 50 m, 100 m și 200 m spate. Pe Aissia o așteaptă o vară fierbinte! Se pregătește de cele mai tari competiții la care va participa de când s-a apucat de înotul de performanță, Campionatele Europene de înot pentru Juniori care vor începe mâine la Otopeni, iar la finalul lunii, va merge la Festivalul Olimpic al Tineretului European. „Am emoții mari, dar sunt și foarte fericită. Nu pot explica în cuvinte ce simt, ceva unic și frumos. La aceste două competiții, îmi doresc să prind o finală și dacă se poate și mai mult, cu atât mai bine” – Aissia Prisecariu, campioană națională la natație în probele de 50 m, 100 m și 200 m spate.

De la tenis de câmp la înot de performanță

Puștoaica a început înotul de performanță la 7 ani și jumătate în România, asta după ce de la 4 la 6 ani, a locuit în Belgia, unde a învățat primele taine ale înotului datorită mama sale care a ținut ca fiica ei să știe acest sport. „Când am ajuns în România, m-am apucat de tenis de câmp. Mama m-a înscris și la înot și așa a început totul. După primele zile, antrenorii mei mi-au spus că trebuie să continui pentru că am talent și acesta este drumul meu” – Aissia Prisecariu, campioană națională la natație în probele de 50 m, 100 m și 200 m spate. La fel cum se întâmplă la fiecare concurs la care participă și de la Cupa României, ultimul concurs important la care a concurat înainte de Europeanul de la Otopeni, Aissia s-a întors acasă plină de medalii de aur. „Am câștigat 6 medalii de aur la individual, o medalie de aur la ștafetă și încă una de bronz tot la ștafetă” – Aissia Prisecariu, campioană națională la natație în probele de 50 m, 100 m și 200 m spate. Tânăra, care este tot timpul cu zâmbetul pe buze, muncește enorm pentru toate aceste performanțe! Se antrenează câte 4 ore pe zi și are un program spartan! “Mă trezesc la 5, merg la bazin la 5:30, până la 7 și jumătate, la 8 sunt școală până la 13:00, 14:00, apoi merg la cel de-al doilea antrenament, care începe pe la 14:30, pe la 17: 30 plec de la bazin, abia pe la 18:00 ajung acasă. Mă relaxez puțin, mă odihnesc și mă pregătesc pentru ziua următoare” – Aissia Prisecariu, campioană națională la natație în probele de 50 m, 100 m și 200 m spate.

Campionatele Europene de înot pentru Juniori încep marți

Cei mai buni înotători juniori ai Europei vor concura în premieră în România, la Campionatele Europene de înot pentru Juniori, competiție care se va desfășura în Complexul Olimpic de Natație Otopeni, începând de marți până pe 10 iulie. Revelația Campionatului Mondial de la Budapesta, David Popovici va fi protagonistul competiției de la Otopeni. Puștiul minune al natației mondiale în vârstă de 17 ani, va concura în 4 probe: 50 m liber, 100 m liber, 200 m liber și ștafeta de 4x100m liber.

În probele individuale se va înota pe distanțe între 50 și 1500 m, în probele de ștafetă se va concura la 4×100 m liber, 4×100 m mixt masculine și feminine, iar ștafetele combinate masculine-feminine vor înota 4×100 m liber și 4×100 m mixt.

Programul competiției

În fiecare zi a concursului, seriile de calificare se vor desfășura dimineața, începând cu ora 10:00, iar semifinalele și finalele în a doua parte a zilei, începând cu ora 17:00.