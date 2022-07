Nestlé Global anunță rezultatele financiare pentru semestrul 1 2022 și raportează o creștere organică de 8.1%

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, anunță rezultatele financiare înregistrate la nivel de grup pentru semestrul 1 al anului 2022. Creșterea organică a ajuns la 8.1%, cu o creștere internă reală (RIG) de 1.7% și pricing de 6.5%. Creșterea a fost generalizată în majoritatea zonelor geografice și categoriilor.

Mark Schneider, Nestlé CEO, a comentat:”În prima jumătate a anului, am înregistrat o creștere organică puternică și o sporire semnificativă a profitului pe acțiune. Echipele noastre locale au implementat creșterile de prețuri într-o manieră responsabilă. Reziliența volumului și a mixului de produse s-a bazat pe brandurile noastre puternice, pe ofertele diferențiate și pe pozițiile de lider pe piață. Am limitat impactul presiunilor inflaționiste fără precedent și al constrângerilor lanțului de aprovizionare asupra dezvoltării marjei noastre prin controlul disciplinat al costurilor și eficiența operațională. În același timp, investițiile din spatele cheltuielilor de capital, digitalizării și sustenabilității au crescut semnificativ. Ne concentrăm pe crearea de valoare comună atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Creșterea insecurității alimentare în întreaga lume și preocupările sporite legate de climă, ca urmare a creșterii modelelor meteorologice neobișnuite, subliniază importanța acestei direcții strategice. Binele pentru tine și binele planetei sunt cei doi piloni strategici cheie pe care compania noastră îi urmărește într-un mod neclintit, chiar și în fața unor provocări semnificative pe termen scurt„.

Rezultatele financiare în zona Europa

Creștere organică de 7.1%: 2.1% RIG; 4.9% pricing.

Vânzări pe S1 2022 Vânzări pe S12021 RIG Pricing Creștere organică UTOP S1 2022 UTOP S1 2021 Margin S1 2022 Margin S1 2021 Zona Europa* CHF 9,3 BN CHF 9,0 BN 2,1% 4,9% 7,1% CHF 1,6BN CHF 1,7BN 17,3% 18,7%

* RIG, prețurile și cifrele de creștere organică exclud regiunea Rusiei, cu un impact corespunzător asupra M&A și a liniilor de schimb valutar

Creșterea organică a fost de 7,1%. Prețurile au ajuns la 4,9%. RIG a rămas solidă la 2,1%, în ciuda unei baze ridicate de comparație în 2021 și a constrângerilor lanțului de aprovizionare. Schimburile valutare au avut un impact negativ asupra vânzărilor cu 5,7%. Vânzările raportate în Zona Europa au crescut cu 2,9%, la 9,3 miliarde CHF.

Zona Europa a raportat o creștere organică ridicată de o singură cifră, reflectând creșterea prețurilor, redresarea în continuare a canalelor externe și inovarea. Zona a continuat să înregistreze creșteri ale cotei de piață, în special în ceea ce privește hrana pentru animale de companie, cafeaua și alimentația sugarilor.

Pe categorii de produse, principalul motor de creștere a fost Purina PetCare, alimentată de mărcile premium Gourmet, Purina ONE și Purina Pro Plan, inclusiv produse veterinare. Creșterea a fost generalizată pe toate canalele, în special în comerțul electronic și în magazinele de specialitate pentru animale de companie. Gourmet Revelations, recent lansata mâncare super-premium pentru pisici, a înregistrat o cerere puternică. Vânzările în Nestlé Professional au crescut într-un ritm de două cifre, condus de băuturi. Apa a înregistrat o creștere de două cifre, condusă de S.Pellegrino, Perrier și Acqua Panna. Vânzările în nutriția sugarilor au crescut într-un ritm de două cifre, pe baza impulsului puternic pentru produsele oligozaharidelor din laptele uman (HMOs). Categoria de Dulciuri a raportat o creștere medie de o singură cifră, cu o cerere puternică pentru KITKAT în majoritatea zonelor geografice și Baci în Italia. Cafeaua a înregistrat o creștere de o singură cifră, condusă de cafeaua solubilă NESCAFÉ. Starbucks by Nespresso și alte capsule compatibile Nespresso au înregistrat creșteri suplimentare ale cotei de piață pe segmentul de retail. Culinary a raportat o scădere a vânzărilor, afectată de creșterea negativă a pizza și tăiței. Produsele pe bază de plante GARDEN GOURMET au continuat să vadă un impuls puternic, reflectând lansările de noi produse.

Marja de profit operațional subiacentă a zonei a scăzut cu 140 de puncte de bază. Inflația semnificativă a costurilor mai mult decât prețurile offset, efectul de levier al creșterii economice și controlul disciplinat al costurilor.

“Nestlé România a terminat primele șase luni ale anului cu o creștere de 12,6%, creștere susținută de o evoluție de două cifre pe 7 dintre cele 10 divizii ale noastre. Ne dorim ca 2022 să fie a nouălea an consecutiv de creștere sănătoasă a business-ului Nestlé în România și să consolidăm reputația Nestlé ca și companie importantă pentru dezvoltarea economică și socială a României prin inițiative NHW, de sustenabilitate și sprijin comunitar”, spune Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

Astfel, portofoliul Nestlé a crescut în această perioadă cu 30 noi produse potrivite pentru toate vârstele și gusturile, de la produse culinare, la mâncarea pentru bebeluși Gerber Organic Baby, precum și suplimente alimentare din gama NANCARE®.

Perspectivele la nivel de grup pentru întregul an 2022

Ne așteptăm la o creștere organică a vânzărilor între 7% și 8%. Marja profitului operațional este așteptată în jurul valorii de 17,0%. Preconizăm creșteri ale profitului pe acțiune în monedă constantă și eficiența capitalului.

