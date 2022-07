Victor Ponta cere schimbarea totală a gândirii din Sistemul Fiscal și Social: „În România, premierul Ciucă încasează o pensie lunară mai mare decât salariul de premier!”

Liderul Pro România, Victor Ponta, a precizat că discutia despre pensii si indexari “conform legii” este corecta – dar e total depasita de realitate .

„In tara in care Prim Ministrul incaseaza o pensie lunara mai mare decat salariul de Premier, in care preturile la produsele esentiale ( alimente, medicamente, energie … ) se dubleaza sau tripleaza in cateva luni , in care inflatia reala este de mult peste 20%, taxele cresc doar la producatorii romani si preturile de import cresc pentru ca leul se devalorizeaza chiar mai rau decat în euro, si in care declaratiile publice se refera doar la Bugetul Apararii – nu mai e deloc realist sa “dai ceva” la pensii . Romania ar avea nevoie de o schimbare totala a gandirii din Sistemul Fiscal si Social . Doar sa pui niste pansamente cand boala este atat de avansata si grava – nu stiu pe cine mai ajuta!”, a menționat liderul Pro România, Victor Ponta.