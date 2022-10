George Simion, o nouă promisiune onorată. Liderul AUR și-a donat 90% din salariul de parlamentar unei familii cu cinci copii din comuna Pogana (Vaslui!)!

Liderul AUR, George Simion, și-a donat 90% din salariul de parlamentar unei familii cu cinci copii din comuna Pogana (Vaslui!)!

“Avantajele pentru parlamentari sunt foarte mari așa că eu am spus încă de la începutul mandatului că o să-mi donez 90% din indemnizația de parlamentar. Iarna trecută am fost în mai multe case din județul Vaslui cu ajutoare de Crăciun.Acum m-am întors la Pogana unde se dărâmă casa peste o familie cu cinci copii. Am venit să-i sprijin, ei nu mi-au cerut decât materialele de construcții, pe care le-am adus”, a precizat George Simion.

Liderul AUR a mai spus că deși a primit multe cereri de ajutor din partea românilor, din păcate, el și colegii săi nu le pot onora pe toate.

“Sperăm, însă, să schimbăm lucrurile în România și să putem ajuta cât mai multe familii care au nevoie disperată de sprijinul nostru. Doar împreună vom face România bine!”, a conchis George Simion.