Din ring, direct în mașina de Drift!

Mirel Drăgan, campionul mondial de la Kempo, a lăsat mănușile de luptă și a trăit senzații tari în mașina de concurs alături de Sorin Ene, cel mai experimentat pilot de Drift din România.

Lui Mirel Drăgan, multiplul campion mondial de Kempo și de MMA, îi place la nebunie să trăiască periculos! Pe lângă sporturile de contact pe care le practică de ani de zile, el este pasionat și de cursele de mașini.

Mirel a trăit o experiență unică înaintea ultimei etape din Campionatul Național de Drift, alături de cel mai experimentat pilot în domeniu, Sorin Ene.

Acesta l-a luat pe Mirel alături de el în mașina de concurs să îi arate ce înseamnă drifturile.

„A fost o experiență minunată, m-am simțit exact ca atunci când urc în ring, plin de adrenalină” – Mirel Drăgan, multiplul campion mondial de Kempo și MMA.

La rândul său, Sorin a fost încântat de întâlnirea cu Mirel și a dezvăluit ce s-a întâmplat în mașină în timpul turelor de pe traseu.

„A fost o reală plăcere și onoare să am un om și un campion precum Mirel în dreapta mea. Este foarte interesant când pun conducători auto în dreapta mea, frânează, accelerează, dacă le punem și un volan ar fi în stare să meargă pe traseu” – Sorin Ene, campion național de Drift, fondatorul primei Școli de Drift din România.

A învățat să conducă pe basculantă!

Lui Mirel i-a plăcut atât de mult această experiență și își dorește să o repete, dar cu el în postura de pilot. Campionul mondial de la Kempo e înnebunit după mașini, iar până acum a schimbat peste 10.

„Nu prea am avut jucării când am fost mic, am zis acum mare să am jucăriile mele” – Mirel Drăgan, multiplul campion mondial de Kempo și MMA.

Mirel și-a amintit și care a fost prima ….mașină pe care a condus-o!

„Pe basculanta tatălui meu mi-am dat toate corigențele în ale șofatului” – Mirel Drăgan, multiplu campion mondial de Kempo și MMA.

Când e la volan, uneori îi place să mai apese pedala de accelerație! Din cauza vitezei, a rămas de 5 ori fără permis!

“În trafic, uneori mai sunt și agresiv. Am momente când am chef să conduc tare și de cele mai multe ori, în 95% din momente mi s-a luat permisul doar pentru viteză” – Mirel Drăgan, multiplul campion mondial de Kempo și MMA.

Două săptămâni cu două competiții internaționale

Pentru Mirel nu este lună în care să nu concureze în străinătate la competițiile internaționale. Săptămâna aceasta el va participa alături de luptătorii din lotul național de seniori de Kempo la Campionatele Europene din Antalya, care au loc între 24-30 octombrie. Apoi, lotul va pleca în America, la Miami, acolo unde la începutul lui noiembrie vor avea loc Campionatele Mondiale de Seniori și Juniori de Kempo American.

„Îmi doresc să îmi apăr titlurile europene și mondiale și să mă întorc acasă învingător ca de fiecare dată” – Mirel Drăgan, multiplul campion mondial de Kempo și MMA.

I-ar plăcea să trăiască în Japonia

În toți acești ani de când când sport de performanță, Mirel a avut ocazia să vadă aproape toată lumea și mărturisește că are o țară de care este îndrăgostit și unde i-ar plăcea să locuiască.

„Singura țară din lume pentru care aș părăsi România este Japonia. Am fost acolo de peste 10 ori, îmi place la nebunie” – Mirel Drăgan, multiplul campion mondial de Kempo și MMA.