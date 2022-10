George Simion continuă lupta împotriva ipocriziei și corupției din politică. Liderul AUR, singurul parlamentar care își donează lunar, pentru cauze sociale, salariul!

Liderul AUR, George Simion, continuă, lunar, de aproape doi ani, să îşi respectă promisiunea făcută în 2019, când a candidat independent pentru Parlamentul European. Simion a promis că îşi va ceda 90% din salariu dacă va fi ales în Legislativul de la Bruxelles. Nu a fost ales, însă a reuşit în anul 2020 să câştige un mandat de deputat în Bucureşti.

După ce a fost ales în funcția de deputat liderul partidului AUR, George Simion a anunțat că va dona 90% din salariul de parlamentar ”către o cauză civică, către cazuri speciale, lună de lună”.

Sunt parlamentar în Parlamentul României. N-am uitat cine sunt, n-am uitat ce avem de făcut şi de aceea vă anunţ că voi dona 90% din salariul meu către o cauză civică, către cazuri speciale, lună de lună (…).

Cârcotaşii vor începe cu fel de fel de chestiuni, cum încep ei de obicei. Cum şi din cei voi trăi, anul viitor voi mai scrie o carte, mai am şi celelalte cărţi, mai am exemplare din ele”, a spus, la începutul mandatului de parlamentar, George Simion.

Apoi, lunar, George Simion a donat, lunar, venitul pentru diferite cauze sociale.

„Donez salariul! Așa cum am promis, lună de lună. Luna aceasta către Bucovina, 9000 lei vor merge către tratamentul lui Bodnar Daniel și 2350 lei către procesele de judecată pentru școlile din nordul Bucovinei. Cei care îl pot ajuta pe Daniel sunt rugați să sprijine aici:

https://www.facebook.com/donate/262073982108881/?fundraiser_source=external_url

Voi proceda similar lună de lună”, a spus, într-una dintre luni, George Simion.

Luna care a urmat George Simion a făcut un gest similar:

“Mi-am donat și luna aceasta salariul: o picătură într-un ocean al suferinței spitalelor noastre.

Ioana din Ozun(Covasna) nu mai merge din decembrie. E venită cu mama ei la București și trage din greu să își revină. Trebuie să o susținem toți, mai ales că a avut 10 în primul semestru.

În peisajul ăsta plin de ipocriți, incompetenți și milioane de nevoi, vom face mult mai mult pentru mai mulți, negreșit”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, deputatul George Simion.

Au urmat gesturi similare în fiecare lună.

Liderul AUR, George Simion, și-a donat, în luna octombrie, 90% din salariul de parlamentar unei familii cu cinci copii din comuna Pogana (Vaslui!)!

“Avantajele pentru parlamentari sunt foarte mari așa că eu am spus încă de la începutul mandatului că o să-mi donez 90% din indemnizația de parlamentar. Iarna trecută am fost în mai multe case din județul Vaslui cu ajutoare de Crăciun.Acum m-am întors la Pogana unde se dărâmă casa peste o familie cu cinci copii. Am venit să-i sprijin, ei nu mi-au cerut decât materialele de construcții, pe care le-am adus”, a precizat George Simion.

Liderul AUR a mai spus că deși a primit multe cereri de ajutor din partea românilor, din păcate, el și colegii săi nu le pot onora pe toate.

“Sperăm, însă, să schimbăm lucrurile în România și să putem ajuta cât mai multe familii care au nevoie disperată de sprijinul nostru. Doar împreună vom face România bine!”, a conchis George Simion.