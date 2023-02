Ponta îl ironizează pe șeful statului: Iohannis nu stie nimic de un acord între PSD si PNL?

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, că atunci când coaliţia va decide să facă o schimbare de guvern, se vor prezenta toate părţile interesate, îi vor prezenta punctele de vedere şi, în conformitate cu Constituţia, va lua atunci decizia care i se va părea cea mai bună pentru România.

Printre primele figuri politice din România care au reacţionat la discursul preşedintelui Iohannis a fost fostul premier Victor Ponta, care îi aminteşte şefului statului că numirea premierului se face în baza votului românilor de la alegerile parlamentare, unde PSD a obţinut, în 2020, cel mai mare scor.

„Ah! Deci Dl Iohannis nu stie nimic de un acord intre PSD si PNL ? Deci Dl Iohannis nu asa a promis, in Noiembrie 2021, PSD si Romaniei ca va face daca il accepta si il voteaza pe Dl Ciuca ca Prim Ministru ? Deci Dl Iohannis nu considera ca trebuie sa numeasca in fruntea Guvernului pe baza votului dat de romani la Alegeri, ci doar pe cine considera el? Mai ziceam ca Basescu trateaza functia de Presedinte ca si cand ar fi toata Tara proprietatea lui , si toti romanii angajatii lui ! Deci singurul lucru care conteaza “decizia care mi se va parea cea mai buna”! Pai are mana buna Dl Iohannis; cu mana aia buna i-a numit ca Premieri pe Ciolos, Ciuca, Grindeanu , Tudose , Dancila , Orban, Citu si Ciuca – eu zic sa il lasam in pace, ca stie el mai bine!”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.