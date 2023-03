Panică la vârful PNL. Forța Dreptei, în continuă creștere, la un an de la înființare. Ludovic Orban: Am ales să păstrăm viu spiritul liberal în politica românească!

Ludovic Orban a anunțat, într-o postare amplă pe pagina de Facebook, că Forța Dreptei împlinește astăzi un an.

„Noi, parlamentarii care am luat decizia de construi un nou proiect politic după ce a devenit evident că PNL este aceeași mizerie ca PSD, am rămas consecvenți credinței noastre în ideile, valorile și principiile liberale. Am preferat să plecăm de la putere și să trecem în opoziție pentru a putea avea libertatea de a acționa conform angajamentelor luate în fața oamenilor în decembrie 2020. Nu am putut accepta să fim complici la trădarea electoratului de dreapta prin readucerea la putere a criptocomuniștilor, decisă de Iohannis și de slugile lui din conducerea PNL. Nu am putut să ne complacem în postura de vasali ai învățăceilor lui Ion Iliescu. Am ales să păstrăm viu spiritul liberal în politica românească”, a punctat Ludovic Orban.

„De atunci am acționat ca adevăratul partid liberal din România. Am inițiat peste 30 de proiecte de lege liberale. Am propus soluții la probleme conforme cu gândirea liberală. Ne-am opus sistematic la orice lege și orice măsură socialistă. Am depus moțiuni contra celor mai incompetenți și nocivi miniștri ( Budăi, Bode, Popescu, Câciu, Câmpeanu). Am atacat la CCR orice lege care am considerat că lezează drepturi și libertăți cetățenești. Am dat chiar și în judecată guvernul pentru a determina instanța să îl oblige să respecte Constituția și legile țării”, a mai spus liderul Forța Dreptei.

„În țară am dezvoltat Forța Dreptei sistematic. Am constituit organizații județene în aproape toate județele România și în București și diaspora. Am înființat organizații în peste 500 de localități. Am reunit alături de noi până astăzi peste 12.000 de membri Forța Dreptei, dintre care foarte mulți s-au implicat pentru prima oară în politică. Am constituit comisii de specialitate care reunesc oameni bine pregătiți în fiecare domeniu de activitate. Am participat la sute de evenimente publice în toată țara pentru a păstra legătura directă cu oamenii, pentru a cunoaște realitățile „la firul ierbii”

Suntem precum arborele pe care l-am stabilit ca siglă a partidului. Chiar dacă „vecinii noștri politici” au făcut tot ce este posibil pentru a ne lăsa fără soare și fără apă, au împrăștiat tot felul de dăunători prin jur, au încercat să polueze pământul din preajma noastră, s-au chinuit să arunce plante agățătoare ca să ne ia lumina și vizibilitatea, noi creștem constant, trainic și sănătos. Pentru că avem rădăcini puternice, un trunchi drept și solid care se înalță continuu și nu se îndoaie la fiecare adiere și o coroană bogată, cu crengi care se ramifică în fiecare zi.