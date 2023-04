Liderul AUR, George Simion, îl „desființează” pe Rareș Bogdan: Nu mai este credibil pentru români. Ar trebui să se retragă din viața publică de rușine!

George Simion a lansat duminică seară, în exclusivitate, la România TV, un atac fără precedent la adresa lui Rareș Bogdan, care în ciuda faptului că este implicat în scandalosul dosar al șpăgilor de la Aeroportul Otopeni a anunțat că se pregătește pentru alegerile din 2024.

Liderul AUR a ținut să precizeze că informațiile apărute în ultima perioadă, conform cărora, îl va primi în partidul său pe Rareș Bogdan sunt doar simple zvonuri.

”Am văzut 30 de partidulețe care încearcă dă imite AUR, dar probabil e imitație, e aurul proștilor. Nu îl primim pe Rareș Bogdan pentru că a dezamăgit națiunea română. Rareș Bogdan ar trebui să facă un pas în spate! Nu mai este credibil pentru români. Ar trebui să se retragă din viața publică de rușine. A dezamăgit milioane de români. Am prieteni buni care și-au pus încrederea în el, care au crezut în ce le-a spus Rareș Bogdan românilor și a dezamăgit. Atâta onoare să aibă”, a spus George Simion la Romania TV.

Mai mult, George Simion a dezvăluit ce a descoperit despre Rareș Bogdan atunci când a mers în localitatea natală a liberalului.

”M-am dus în centrul din Ocna Mureș odată și acolo mi-au zis oamenii că tot vin toate partidele aici, nimeni nu are voie să spună despre hoția pe care a făcut-o tatăl lui Rareș Bogdan aici, a distrus practic, întreprinderea din Ocna Mureș. Și am zis dă încoa că zic eu, dar nu am mers niciodată la părinții lui acasă. Și am mai mers la o fundație din Cluj, am fost la sediul fundației, nu la nimeni acasă și la sediul acelei fundații, mână în mână cu toată mafia UDMR-ului era socrul lui Rareș Bogdan și am vorbit despre lucrurile astea, lucruri pe care românii ar trebui să le știe pentru că eu nu fac parte din acest sistem de securiști și de oameni care au dat tunuri financiare pe seama românilor. Tata și mama au fost oameni obișnuiți care au muncit din greu ca eu și sora mea să mergem la școală, să mergem la facultate, să ajungem oameni mari”, a mai spus liderul AUR.