Victor Ponta, mesaj tranșant: În 2024 cei care i-au votat pe Traian Băsescu și Klaus Iohannis doar “ca să nu iasă Năstase/Ponta” o să facă la fel?

Președintele Pro România, Victor Ponta, a transmis un scurt, dar elocvent mesaj în contextul apropierii alegerilor generale din 2024.

„In 16 Noiembrie 2014 am spus “poporul are intotdeauna dreptate” ( chiar daca am fost profund nedrept fata de cei 5,2 milioane de romani care NU l-au votat pe Klaus Iohannis)! In 2024 cei care i-au votat pe Traian Basescu si Klaus Iohannis doar “ca sa nu iasa Nastase / Ponta” o sa faca la fel ? O sa voteze iar ca in 2004 si 2014 – si o sa aiba dreptate iar?”, a precizat Victor Ponta.