Marele Târg de Cafea și Ceai din magazinele Auchan propune peste 300 de produse și arome

Cea de-a XII-a ediție a Marelui Târg de Cafea și Ceai Auchan are loc în perioada 17 ianuarie – 6 februarie în toate hipermarketurile Auchan, oferind o sortimentație variată și atractivă la prețuri mici. Oferta reunește 300 de produse de cafea și ceai de la branduri îndrăgite de consumatorii români, precum și produse de origine și specialitate, dar și zeci de echipamente de preparare, accesorii pentru servit și produse complementare.

Astfel, în ceea ce privește oferta de cafea din cadrul acestei ediții, clienții vor putea alege dintr-o selecție complexă de sute de produse selectate din toate tipurile de cafea: boabe, măcinată, instant, capsule, paduri, la filtru ș.a. Pe lângă sortimentele consacrate, consumatorii au la dispoziție și o gamă variată de cafea de origine și de specialitate, cafea ecologică, dar și variante decofeinizate. Acestora li se adaugă cafeaua cu arome, precum și o gamă variată de ciocolată caldă.

Potrivit retailerului, în ultimul an, principalele creșteri s-au înregistrat pe categoria de cafea boabe, în special varianta de 1 kg, și pe categoria de capsule, în timp ce cererea pentru cafeaua măcinată de 500 de grame, în special, se menține constantă. La categoria echipamente, cele mai mari creșteri în vânzări le-au avut espressoarele, trend conturat în perioada pandemiei.

Pe lângă cafea și ceai, clienții vor putea descoperi în cadrul târgului și sute de echipamente pentru prepararea și servirea acestora: espressoare, filtre, cafetiere, râșnițe; accesorii pentru servire: cești, farfurii, suporturi, ceainice, decorațiuni; ingrediente complementare și răsfățuri dulci.

Și în acest an, la Marele Târg de Cafea și Ceai, clienții vor avea parte de diversitate și vor putea descoperi aproximativ 100 de produse noi, printre care se numără și o selecție de articole ale brandului românesc 5 to Go.

Oferta este completată și de o selecție generoasă de ceai, formată din aproximativ 100 de tipuri de ceai: infuzii, pliculețe, granule cu o sortimentație diversificată, respectiv ceaiuri din plante medicinale, de fructe, ceai verde, negru, alb, rooibos, diferite mixuri actuale și inovatoare.

Categoria de produse marcă proprie, în creștere

Anul acesta, produsele marcă proprie Auchan reprezintă 15% din oferta de cafea și ceai, în creștere față de anii anteriori. Printre acestea se numără gama premium Auchan Collection, formată din cafea de origine (boabe sau măcinată) din Brazilia, Columbia, Mexic, Etiopia și Guatemala, dar și produse sustenabile. Din această categorie se remarcă Auchan Bio Honduras, cafeaua ecologică de Filieră, produs al unei agriculturi ecologice și certificat UTZ, ceea ce confirmă o producție durabilă și responsabilă.

La nivel de echipamente de preparare a cafelei se remarcă espressorul Qilive 2 în 1, un model inovator care permite utilizarea a două formate de capsule, în funcție de preferința consumatorului. Datorită celor două tăvițe interschimbabile, utilizatorii au posibilitatea de a prepara rapid o varietate de băuturi, folosind fie capsule compatibile Dolce Gusto, fie Nespresso, modelul fiind premiat în 2023 cu titulatura Votat Produsul Anului în categoria de espressoare capsule.

Totodată, iubitorii de ceai se vor putea delecta cu ceaiuri marcă proprie Auchan, inclusiv bio, precum și cu infuziile speciale din aceeași gamă premium Auchan Collection disponibile în 5 sortimente: fructe de pădure, zmeură, iasomie, ceai verde cu ghimbir și ceai negru.

Pe lângă cafea și ceai, Auchan a pregătit o serie de produse pentru prepararea și servirea acestora: de la sortimente de lapte proaspăt, condensat, vegan, la frișcă, miere, zahăr, inclusiv candel și baghete, precum și înlocuitori de zahăr, siropuri, dar și băuturi: lichior, coniac, vermut, rom. Cei care vor să savureze și o gustare lângă cafeaua ori ceaiul preferate au la dispoziție o varietate de biscuiți, mini cakes, mini checuri, madlene, batoane – inclusiv bio, fără zahăr și fără lactoză: biscuiți cu cocos și caramel sărat, mini checuri cu căpșune și lămâie, cookies cu cacao ș.a.

În plus, iubitorii acestor produse sunt așteptați în magazine cu noutăți și surprize, degustări și samplinguri, iar oferta din cadrul târgului poate fi accesată și online, pe www.auchan.ro. De asemenea, membrii MyCLUB Auchan au parte de beneficii la achiziția produselor special marcate.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 430 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 7 supermarketuri și aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2022 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan România a primit certificarea Top Employer în 2023.