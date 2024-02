Șeful Armatei ucrainene, demis de Zelenski!

Ministrul ucrainean al Apărării a anunțat joi înlocuirea foarte popularului comandant-șef al forțelor sale armate Valeri Zalujnîi.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că s-a întâlnit cu şeful armatei, Valeri Zalujni, şi spune că a venit timpul pentru schimbări în conducerea militară, dar că generalul de top de la Kiev ar trebui să rămână „în echipa sa”, relatează Reuters. Ulterior, el a anunţat că noul comandant al armatei este generalul Oleskandr Sîrski, care conducea până acum forţele terestre.

„L-am numit pe generalul colonel Sîrski în funcţia de comandant-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei”, a anunţat Zelenski, potrivit Ukrainskaia Pravda.

„Începând de astăzi, o nouă echipă preia conducerea Forţelor Armate ale Ucrainei. Vreau ca soldaţii noştri din Robotîne sau Avdiivka, Statul Major şi Statul Major General să aibă aceeaşi viziune asupra războiului.