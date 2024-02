Ministrul Sebastian Burduja, mesaj de Ziua Națională a Lecturii: „Să ne îmbogățim prin cunoaștere în fiecare zi!”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a precizat că, pe 15 februarie, sărbătorim Ziua Națională a Lecturii, instituită printr-o lege pe care a inițiat-o ca deputat.

“Ideea mi-a venit după ce am văzut cifrele Eurostat. Românii citesc mai puțin de cinci minute pe zi, iar 35% declară că n-au citit niciodată o carte. 68% dintre români n-au citit nicio carte în ultimul an, doar 20% citesc o dată pe lună și 8% zilnic. Un român citeşte circa o carte pe an, în medie în timp ce un neamţ citeşte 16 cărţi pe an, în medie”, a precizat Burduja.

Am ales data de 15 februarie, susține ministrul Burduja, pentru că în această zi s-au născut doi mari oameni de carte români: Titu Maiorescu și Spiru Haret. Potrivit lui Burduja, Maiorescu spunea: “Dacă e important să ştii ce ştii, deopotrivă de important este să ştii ce nu ştii.” Iar Spiru Haret: “Cum arată astăzi şcoala, aşa va arăta mâine ţara.”

“De Ziua Națională a Lecturii, la mulți ani și la multe cărți bune, dragi prieteni! Să ne îmbogățim prin cunoaștere în fiecare zi!

PS Astăzi vă recomand lucrarea de excepție “Cărți care au schimbat istoria”, de la Editura Litera. Lectură plăcută!”, a conchis Sebastian Burduja.

De reamintit că legea privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua națională a lecturii, inițiată de Sebastian Burduja, deputat PNL de București, a fost promulgată, la jumătatea lunii ianuarie 2022, de președintele României, Klaus Iohannis. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților (for decizional) la finalul anului trecut și setează cadrul pentru încurajarea lecturii prin organizarea de evenimente specifice în instituții publice și de învățământ, în data de 15 februarie a fiecărui an, precum și pe tot parcursul săptămânii respective.

Astfel, autoritățile publice locale și centrale vor putea organiza și finanța, împreună cu biblioteci, muzee, instituții de învățământ sau ONG-uri derularea de campanii sau proiecte de încurajare a lecturii. Conform legii 21/2022, în săptămâna care include Ziua Națională a Lecturii, se vor organiza activități de promovare și încurajare a lecturii: cluburi de lectură, ateliere de scriere creativă, ateliere de ilustrare de carte, discuții libere și dezbateri despre literatură și cărți sau alte programe similare. Televiziunea, radioul și agenția de presă publice vor produce și difuza emisiuni de promovare și încurajare a lecturii. Totodată, pe 15 februarie, în timpul orelor de curs, personalul didactic și elevii vor desfășura activități de promovare și încurajare a lecturii.

Potrivit inițiatorului, necesitatea acestei legi a pornit de la o realitate dură: suntem codașii Europei în materie de lectură. Un român citește o carte pe an, în medie. În comparație, un neamț citește 16 cărți pe an, în medie. Acestea sunt date Eurostat. La nivel global, măsurătorile se fac în ore de lectură pe săptămână (NOP Culture Score Index). Campioana este India, cu peste 10,42 ore, urmată de Thailanda cu 9,24 și China cu 8 ore pe săptămână, în medie, pe cap de locuitor. Din Europa, cehii sunt primii, cu 7,24 ore pe săptămână. În România, media este sub cinci minute pe zi (aproximativ o jumătate de oră pe săptămână).