Liderul Pro România, decis să dea în judecată statul român după ce a fost achitat în dosarul Turceni-Rovinari! Ponta: Nu vreau ca despăgubirile acordate de instanță să fie plătite de contribuabili!

Fostul premier Victor Ponta și-a reiterat intenția de a da în judecată statul român, după ce la sfârșitul lunii decembrie a fost achitat definitiv în dosarul Turceni-Rovinari.

Ponta a mai declarat că nu ar vrea ca eventualele despăgubiri acordate de instanță să fie plătite tot de statul român, adică de contribuabili.

”N-am vrut sa prezint niciodata informatii personale. Cumnatul meu a fost un om discret, nu a facut politica. El a fost adus in fata publicului de Onea si Portocala, care l-au arestat in 2015 ca sa imi dau eu demisia. Nu au resit, dar mi-au facut si mie apoi.

In acesti noua ani, el nu a fost niciodata un om care a calcat legea. A fost o victima, si a mea, ca nu era arestat daca nu era cumnatul meu, dar si a infractorilor astora care l-au nenorocit si sunt platiti din bani publici si se duc la carciumi si rad de noi toti, nu numai de Ponta.

In noua ani de zile nimeni nu s-a interesat de ce a fost arestat omul asta, daca a facut ceva ilegal. Toti stim ca Uncheselu si Onea si Portocala au lucrat pentru Kovesi, dar nu putem sa zicem nimic de Kovesi, ca lucreaza la Bruxelles.

Voi depune plangere impotriva statului roman pentru ce mi-au facut mie. Dar tot am o retinere, ca tot de la noi o sa iau despagubiri, nu de la nemernicii si ticalosii care au comis abuzuri. Pai eu nu de la romani vreau.

In anul 2023, statul a platit 18 milioane despagubiri, iar pe ei i-a luat Kovesi sa ii protejeze si sunt platiti cu zeci de mii de euro.

Si toti inchid ochii, ca nu putem sa zicem de Kovesi, ca vin aia de la Bruxelles si ne dau peste mana. Daca ne e frica, nu o sa se rezolve niciodata, toata lumea ridica din umeri, descurca-te singur daca te aresteaza Portocala sau da cu masina peste tine. Omul lovit de Macovei a primit vreun leu de la Macovei?”, a declarat Ponta, în exclusivitate la România TV.

Apoi Victor Ponta a prezentat un scenariu foarte grav, în care premierul Marcel Ciolacu sau președintele PNL Nicolae Ciucă ar putea fi arestați la ordin politic.

”Daca tacem toti, se va intampla de sute de ori. Eu nu vreau sa se intample asta nici lui Ciolacu, sa inteleaga aluzia, ca daca nu face ce trebuie pateste ca Ponta, nu vreau sa i se intample nici lui Ciuca”, a mai spus fostul premier.

În timpul emisiunii, fostul premier a primit un mesaj din partea procurorului Mircea Negulescu, zis Portocală, pe care l-a citit și l-a arătat spre cameră.

”Uite, mi-a trimis Portocala mesaj: ”Domnule Ponta, te voi actiona in judecata, eu nu sunt infractor si nici nemernic.”. Ba da, esti un infractor si un nemernic si abia astept sa te vad in fata instantei. Vreau sa se termine treaba asta cu tine in puscarie. Acest infractor, daca nu a patit nimic, prinde tupeu. Uite, ma ameninta.

Abia astept sa ne vedem in instanta. Bine, daca vrea, ne vedem si la el, la Ploiesti, ca el e interlop. Eu am fost crescut la Gara de Nord, dar pe mine m-au invatat parintii, am umblat prin lume, dar daca vrea, vin si la el la Ploiesti, ne batem la el pe strada”, a spus Ponta.