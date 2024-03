Eurodeputatul Maria Grapini a interpelat-o pe Vera Jourova pe tema combaterii de către UE a ingerințelor străine în cadrul alegerilor din statele membre. Comisarul responsabil pentru valori și transparență răspunde!

Europarlamentarul Maria Grapini, membru în grupul S&D, a întrebat-o, în plenul PE, pe vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Jourova, comisar responsabil pentru valori și transparență, dacă guvernele și UE sunt pregătite să combată ingerințele străine, dezinformarea, inclusiv folosirea inteligenței artificiale în dezinformare, în cadrul alegerilor locale, naționale și europene!

“Dezbatem un subiect foarte important, mai ales că anul acesta avem, în multe state membre, alegeri europarlamentare, locale și naționale. Considerați că este important să ne preocupăm nu doar de alegerile pentru PE, pentru că, până la urmă, alegerile la nivel local și la nivelul parlamentelor naționale, vor influența și rezultatul alegerilor europene? Așadar, dacă există o ingerință străină, la nivelul alegerilor locale și naționale, și deformează aceste rezultate, evident că vor fi influențate, așa cum am spus, și rezultatele alegerilor europarlamentare. Puteți să apreciați cam în ce procent considerați că există, acum când vorbim, ingerințe străine la nivelul celor 27 de state membre ale UE?”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, trebuie să existe la nivelul UE reglementări clare care să restricționeze, fără a îngrădi libertatea de exprimare, și să sancționeze toate aceste informații false și manipulări!

În răspunsul său, comisarul Vera Jourova a precizat că nu doar alegerile europarlamentare sunt importante, dar și cele locale, regionale și naționale din statele membre, iar cetățenii se așteaptă de la politicieni să să fie transparenți, să le prezinte planuri realiste în campanie și să nu recurgă la metode electorale murdare.

De asemenea, vicepreședintele Comisiei Europene a expus trei riscuri majore la adresa corectitudinii alegerilor, și anume, atacuri cibernetice, amestec străin și, nu în ultimul rând, manipulări (ascunse), inclusiv dezinformare.

“Ne-am ocupat de unele dintre aceste riscuri și față din Rusia și, când am aprobat primul pachet de sancțiuni, am pus pe lista europeană așa-zisa mass-medie rusă. Avem, acum, Actul serviciilor digitale care, împreună cu Codul de practici împotriva dezinformării, are forța, dacă acestea sunt implementate corect, să reducă impactul dezinformării. Procentul impactului diferă însă de la un stat la altul. Există o strategie specială a adversarilor străini pentru fiecarare stat membru. Pe locul întâi este Rusia, urmată de China și Iran și, în context, există o strategie diferită față de fiecare dintre aceste amenințări!”, a conchis Vera Jourova.