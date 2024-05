Concursuri și distracție pentru cei mici de Ziua Copilului, la 1uniFEST în Parcul Al. I. Cuza

Sâmbătă, 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, toți copiii din București și nu numai, sunt invitați în Parcul Al. I. Cuza (IOR) la o porție de distracție și acțiune pentru cei mici în organizarea Itsy Bitsy cu sprijinul Nestlé, cea mai mare companie de alimente și băuturi din lume. Concentrația maximă de veselie și activitățile cele mai interesante le găsiți în zona delimitată de Foișor și terenul pentru câini de pe latura cu Strada Baba Novac (harta).

Nestlé a pregătit pentru copiii mici și mari multe distracții, produse și premii vesele, în cadrul unor concursuri menite să aducă bucurie și să contribuie la educația alimentară a celor mici și a părinților lor. Am pregătit pentru sâmbătă Zona Educativă, Zona Sport, și Zona de Gătit.

Astfel, în zona parcului Al. I. Cuza din dreptul Străzii Baba Novac, cei mici sunt așteptați să participe la concursul NutriȚinta, un joc de dibăcie și atenție, și la jocul ”Parașuta NutriPorția”, ambele sub îndrumarea promoterilor. De asemenea, vor fi pregătite trei posturi de bucătărie de joacă, cu de toate, unde cei mici vor învăța la modul distractiv cum să pregătească meniuri echilibrate cu NutriPorția. Această NutriPorția este o metodă care împarte farfuria în 3 părți care te ghidează, astfel încât jumătate din farfuria celui mic să fie acoperită de legume și verdețuri, un sfert – de alimente bogate în proteine, iar un sfert – de cereale/paste/orez și alte surse de carbohidrați.

Pentru iubitorii de animale, avem standul PURINA® unde vor avea loc demonstrații de dresaj canin, iar cei mici vor putea să învețe cum să aibă grijă de animalele lor de companie.

”Am creat cu ajutorul prietenilor de la Itsy Bitsy o adevărată tradiție a Zilei Copilului, la care invităm toți copiii, să celebrăm voia bună și sănătatea, învățând prin joacă, în același timp, cum să ne hrănim sănătos cu ajutorul NutriPorției și să dobândim un stil de viață echilbrat”, consideră Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

În cursul zilei, echipa Nestlé va invita părinții copiilor participanți la jocuri să guste din produsele sub mărcile Smarties și Gerber, batoane de cereale de la Nesquik și Chocapic, NESCAFÉ, iar pentru animalele de companie sunt pregătite surprize de la PURINA®. Ne vedem sâmbătă, pe 1 iunie, de la ora 10:00, în Parcul Al. I. Cuza, latura dinspre strada Baba Novac. Vă așteptăm cu drag!

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 90.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.