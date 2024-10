Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pune „punctul pe i”: România a avut, luni, un preţ competitiv pe bursa energiei, de 56 de euro!

România a avut luni un preţ competitiv pe bursa energiei, de 56 de euro, pentru ca a avut producţie mare, de aproape 8.000 MW în anumite momente ale zilei, cu un aport de 2.000 – 2.500 MW energie eoliană, a precizat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook.

„Vă anunţ ca astăzi România a avut un preţ competitiv pe bursa energiei: 56 de euro, faţă de 105 în Polonia, 88 în Spania, 92 în Portugalia, 65 în Elveţia, 103 în Ţările Baltice, 75 în Finlanda. De ce? Pentru ca am avut producţie mare. Aproape 8.000 MW în anumite momente ale zilei, cu un aport de 2.000 – 2.500 MW energie eoliană (e bine şi când bate vântul, din acest punct de vedere). Am exportat către alte pieţe surplusul”, a notat ministrul.

Acesta a reiterat că trebuie accelerate investiţiile în noi capacităţi de producţie.

”De aceea am spus că este vital să accelerăm investiţiile în noi capacităţi de producţie. Sunt miliarde de euro pe care am reuşit să le atragem pentru noi centrale eoliene şi solare (1,3 miliarde de euro producţie şi autoconsum beneficiari privaţi, 3 miliarde euro contracte pentru diferenţă, 0,5 miliarde euro pentru autoconsum beneficiari publici etc.), grupuri pe gaz (3.500 MW în total), programul nuclear românesc (peste 2000 MW noi în sistem până în 2032), plus capacităţi de stocare (230 milioane euro din PNRR şi Fondul pentru Modernizare)”, a adăugat Burduja.

În altă ordine de idei, şeful de la Energie a anunţat că mai sunt sub 1.600 de utilizatori nealimentaţi în acest moment cu energie electrică, din cei aproape 28.000 înregistraţi luni dimineaţa.

„Mobilizarea excepţională a echipelor de intervenţie a continuat pe tot parcursul zilei. Iată ultimele date cu privire la consumatorii nealimentaţi: Delgaz Grid Iaşi – 399; PPC – Constanţa – 469, Ialomiţa – 1, Călăraşi – 1; Electrica DEER – Buzău – 550, Vrancea – 136. În total, mai sunt sub 1.600 de utilizatori nealimentaţi în acest moment. Am început ziua cu aproape 28.000. Asta se întâmplă când avem parte de profesionalism, devotament şi muncă de echipă. Sunt mândru şi recunoscător faţă de toţi cei care au muncit toată ziua, în condiţii dificile, sub ploi torenţiale şi rafale de vânt, de multe ori la înălţime. Le-am solicitat să rămână la datorie până vom reaprinde lumina în casele tuturor românilor”, a transmis Burduja.

Aproape 28.000 de consumatori nu erau alimentaţi cu energie electrică luni dimineaţa, în urma incidentelor apărute în timpul nopţii pe reţelele de medie şi de joasă tensiune, a informat luni dimineaţa ministrul Energiei.