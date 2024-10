Ministrul Energiei, Sebastian Burduja: “În premieră absolută, am semnat primele contracte din PNRR pentru sustinerea producției de panouri fotovoltaice în România și pentru capacități de stocare în baterii!”

Premieră la Ministerul Energiei: primele contracte PNRR semnate pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice în baterii și prima investiție românească în producția de panouri fotovoltaice.

Ministrul Energiei a semnat astăzi două contracte de finanțare prin Investiția 4.3 și un contract prin Investiția 4.2 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ce vizează dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice și promovarea investițiilor în lanțul valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice.

Sebastian Burduja, Ministrul Energiei: “În această vară, am văzut toți cât de importante și necesare sunt investițiile în capacitățile de stocare a energiei electrice. Pe lângă rolul în echilibrarea sistemului, capacitățile de stocare ne permit să putem beneficia energia ieftină și verde produsă de parcurile solare și eoliene și atunci când nu bate soarele sau nu bate vântul. Astfel vom avea o energie mai sigură și mai ieftină. Astăzi am semnat primele două contracte din apelul lansat ca parte a PNRR – investiția 4.3.

În plus, trebuie să reducem dependența de importurile de panouri fotovoltaice din țările din afara UE, de aceea sprijinim cu bani nerambursabili investițiile românești în producția celulelor și panourilor fotovoltaice. Am semnat tot astăzi primul contract, care va sprijini construcția unei fabrici de panouri fotovoltaice, de la zero, la Sfântu Gheorghe.”

Investiția 4.3 – Capacități de stocare a energiei electrice (baterii)

În cadrul apelului au fost semnate două contracte de finanțare menite să sprijine dezvoltarea unor noi capacități de stocare a energiei electrice. Obiectivul apelului este de punere în funcțiune a unei capacități de minim 240 MW (sau 480 MWh).

Cele două contracte semnate sunt:

1.SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.

Proiect: Construire capacitate de stocare a energiei electrice, instalații aferente, posturi de transformare și stația de transformare, rețele electrice interne, împrejmuire, branșamente și racorduri externe la SEN Valoare ajutor de stat: 16.874.252,36 lei (3.391.605,00 euro) Capacitate: 69,93 MWh



2. RENOVATIO TRADING SRL

Proiect: Realizarea unei capacități de stocare a energiei electrice (baterii) în localitatea Toplița, Jud. Harghita Valoare ajutor de stat: 15.164.708,72 lei (3.047.998,86 euro) Capacitate: 60,96 MWh



Investiția 4.2 – Producția și reciclarea celulelor și panourilor fotovoltaice Ministerul Energiei promovează investițiile în lanțul valoric complet al celulelor și panourilor fotovoltaice, prin finanțarea capacităților de producție, asamblare și reciclare. Obiectivul măsurii este construirea unor capacități de producție de cel puțin 200 MW/an.

Contractul semnat astăzi:

SC KBK KRAFT PROJEKT S.R.L.

Proiect: Producție module fotovoltaice KBK KRAFT PROJEKT

Valoare ajutor de stat: 19.377.991,82 lei (3.894.838,87 euro)

Capacitate: 140 MW

Aceste investiții reflectă angajamentul Ministerului Energiei de a sprijini tranziția către energie verde și de a întări securitatea energetică a României prin promovarea investițiilor.