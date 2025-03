Cele mai noi telefoane din 2025

Anul 2025 le va aduce fanilor tehnologiei smartphone-uri noi care mai de care mai performante si mai speciale. Producatorii vor sa lanseze cat mai curand modele noi de telefoane care sa inlocuiasca device-urile lansate in anii precedenti si sa vina cu noi inovatii.

Daca pentru unele modele de telefoane lansarea va avea loc mai tarziu pe parcursul acestui an, altele s-au lansat deja chiar in primele luni din anul 2025 si deja au atras un interes enorm.

Despre cele mai interesante telefoane care au fost sau care vor fi lansate in acest an iti voi oferi si eu cateva informatii in randurile ce urmeaza:

Samsung Galaxy S25

Samsung a lansat in Romania pe data de 22 ianuarie 2025 seria Galaxy S25, formata din trei modele noi si anume Galaxy S25, alaturi de versiunile Plus si Ultra, ultimul fiind telefonul cel mai scump dar si cel mai premium din gama, care bineinteles ca este dotat cu functii de top.

Galaxy S25 are cel mai puternic procesor de la Samsung, o baterie optimizata care tine mai mult si care are o durata de viata mai mare, precum si cea mai noua si inovatoare tehnologie AI, care aduce moduri noi pentru a face lucruri mai inteligent.

Ecranul Galaxy S25 este de 6.7 inch, rama este usoara deoarece este din aluminiu, iar display-ul este intarit cu sticla Corning Gorilla Glass Victus 2 pentru o protectie puternica si sigilat pentru a fi protejat de praf si umezeala.

Telefonul este disponibil in mai multe culori precum Mint, Navy, Icy Blue si Silver Shadow, iar preturile incep de la aproximativ 4.200 de lei pentru modelul S25 simplu, 5.400 de lei pentru S25 Plus, respectiv 6.400 de lei pentru varful de gama, S25 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi a confirmat ca in urmatoarea perioada se va lansa oficial telefonul Xiaomi 15 Ultra. Smartphone-ul vine cu un sistem de 4 camere impresionante, centrat pe un senzor principal de 50MP cu o dimensiune de 1 inch si diafragma f/1.63.

Procesorul va fi de ultima generatie si anume Snapdragon 8 Elite, iar bateria de 6000 mAh va fi puternica si cu incarcare rapida de 90W pe fir, adica daca incarci la priza si respectiv 50W daca alegi incarcarea wireless.

Xiaomi 15 Ultra este dotat cu un ecran 2K, curbat pe toate cele 4 laturi, ceea ce il face perfect pentru urmarirea filmelor si a videoclipurilor, pentru jocuri video si chiar si pentru jocuri de noroc online pe care acum le poti accesa chiar si gratuit prin intermediul unui bonus fara depunere oferit de Frank Casino.

Telefonul va fi disponibil in 3 variante de culoare si anume alb, negru si alb-negru, iar pretul acestuia se estimeaza ca ar fi de aproximativ 7.900 de lei, deci destul de ridicat.

Seria iPhone 17

Seria iPhone 17 se va lansa tot in anul 2025 si va aduce modificari ce ar putea marca cea mai radicala schimbare de design operata in ultimii ani de Apple.

Din aceasta serie vor face parte telefoanele iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, un posibil iPhone 17 Slim sau iPhone 17 Air, ultimele 2 device-uri fiind noutati si premiere pentru compania americana.

Despre culorile lui iPhone 17 nu se stie absolut nimic, nefiind pana acum nicio culoare confirmata sau infirmata pentru aceasta serie.

Ce se cunoaste insa este faptul ca se va putea alege dintr-o paleta mai larga de culori decat la modelele precedente, iar finisajele ii vor satisface chiar si pe cei mai pretentiosi clienti, deoarece vor fi de top.

Preturile vor porni de la aproximativ 799 dolari pentru iPhone 17, 1.099 de dolari pentru iPhone 17 Pro, 1.199 dolari pentru iPhone 17 Pro Max, iar noutatea din gama, care va fi si cel mai scump telefon, iPhone 17 Slim va trece de 1.299 dolari.

Asteptam asadar cu nerabdare modelele noi, dupa seria iPhone 16, care sigur vor veni cu inovatii si cu cele mai noi tehnologii si totodata speram ca vor oferi celor ce le vor cumpara performante tehnice excelente la preturi cat mai accesibile.