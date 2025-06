Auchan dă startul celei mai mari ediții a Târgului de Bere: peste 300 de sortimente din 25 de țări și numeroase surprize pentru clienți

Până pe 15 iulie, Auchan România găzduiește cea de-a 16-a ediție a Târgului de Bere – un eveniment comercial emblematic în România și cel mai mare târg de bere din comerțul local. În această perioadă, în toate magazinele Auchan, MyAuchan, ATAC și MyAuchan Petrom, precum și pe auchan.ro, clienții pot găsi o selecție extinsă de peste 300 de sortimente de bere, alături de o gamă variată de accesorii pentru servirea berii, la prețuri avantajoase. De asemenea, retailerul a pregătit promoții, premii și surprize pentru toți clienții Auchan.

Pentru ediția din acest an a Târgului de Bere, Auchan a construit un sortiment variat care să răspundă tuturor nivelurilor de buget și preferințelor de consum. Clienții pot alege atât beri la prețuri accesibile, ideale pentru consumul zilnic, cât și pachete premium cu sortimente speciale, apreciate de cunoscători și pasionați.

Târgul de Bere 2025, o ediție a diversității și gusturilor autentice

Ediția din acest an a Târgului de Bere propune clienților peste 100 de beri din România, inclusiv beri artizanale, precum și o altă sortimentație din alte 25 de țări. Oferta include o gamă largă de sortimente – de la bere blondă, brună, arămie, albă, roșie, la bere fără alcool, fructată, nepasteurizată, lager, ale, bere artizanală, de abație, ambalată individual, multipack sau în ediție gift.

La raft sunt prezente și beri extrem de apreciate de consumatori, iar o treime din berile românești provin de la producători artizanali, printre cele mai cunoscute fiind Zăganu, Fabrica de Bere, Artizanii Berii, Csiki’Sor, Clusa sau Klausen Burger. Dintre berile internaționale, consumatorii vor putea descoperi la raft produse precum Mythos din Grecia, Obolon din Ucraina, Efes și Bomonti din Turcia, La Trappe din Belgia, Madri și Victoria din Spania.

Promoții, premii și surprize pentru toți clienții Auchan

Pentru această ediție, ofertele speciale din cadrul Târgului de Bere Auchan sunt concepute atât pentru membrii programului de fidelitate MyCLUB, cât și pentru toți ceilalți clienți, invitându-i să descopere o varietate de promoții atractive, cu reduceri de până la 50%. Pe lângă tombolele naționale cu premii atractive organizate de cele mai mari mărci de bere, magazinele Auchan au pregătit surprize exclusive, teatralizări speciale, amenajări tematice dedicate Târgului de Bere și o mulțime de activări și degustări organizate împreună cu partenerii, pentru o experiență completă.

În plus, toți clienții se pot bucura de livrare gratuită la comenzi de peste 150 de lei efectuate pe auchan.ro în perioada Tărgului de Bere Auchan și care conțin cel puțin un multipack de bere din oferta din Târg.

„An de an, Târgul de Bere Auchan devine mai mult decât un eveniment – se transformă într-o călătorie a gusturilor și a amintirilor. În această ediție, ne-am propus să aducem împreună povești din întreaga lume, îmbuteliate în sticle cu arome diverse, de la beri blonde clasice, la beri brune intense și beri artizanale inedite. Fie că savurezi o bere cu prietenii, fie că vezi meciul echipei tale preferate, îți aduci aminte de o vacanță memorabilă sau pur și simplu explorezi noi sortimente, la Auchan găsești inspirație în fiecare selecție. Târgul de Bere e invitația noastră la relaxare, descoperire și bucurie autentică, prin care punem la dispoziție game de bere extinse și specializate, la prețuri și promoții excelente, atât pentru amatori, cât și pentru pasionați” declară Raluca Mindirigiu, Director de Marketing și Relații Clienți Auchan Retail România.

Auchan aduce gusturi noi la Târgul de Bere 2025

De asemenea, iubitorii de bere și de băuturi atent selecționate vor putea încerca un nou sortiment de bere – Modelo, o bere produsă în Mexic, prezentă pentru prima dată în gama Auchan. Totodată, un eveniment aparte este lansarea berii românești “1923 Un Mit” produsă de Fabrica Grivița, care este disponibilă în magazinele Auchan atât în varianta clasică, cât și fără alcool.

Preferințele românilor în materie de bere: lagerul domină topul, urmat de sortimente fără alcool și beri speciale

Preferințele consumatorilor se mențin constante, berea lager continuând să domine piața, cu o pondere de aproximativ 90% din vânzările totale, confirmă retailerul. În același timp, se remarcă o creștere semnificativă a interesului pentru berea fără alcool, în special în variantele aromatizate, care câștigă tot mai mult teren în rândul clienților. În plus, sortimentele de bere albă și neagră au înregistrat performanțe peste medie, confirmând apetitul pentru diversificare și experiențe de gust noi.

Piața berii din România este în continuare dominată de producția locală, iar segmentul artizanal – atât românesc, cât și internațional – înregistrează o creștere constantă, susținută de interesul tot mai mare al consumatorilor pentru diversitate și calitate.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 470 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 30 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.