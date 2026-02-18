Kelemen Hunor salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților!

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat după ce Curtea Constituțională a decis că legea privind reforma pensiilor magistraților este constituțională. Liderul UDMR a transmis că hotărârea CCR confirmă o „cauză justă” și permite creșterea vârstei de pensionare pentru judecători și procurori, precum și reducerea valorii pensiilor acestora.

În mesajul publicat pe Facebook, Kelemen Hunor a subliniat că în România nu ar trebui să existe categorii privilegiate, de neatins, făcând referire la dezbaterea publică amplă din jurul pensiilor speciale.

”Curtea Constituţională a susţinut cauza justă: putem creşte vârsta de pensionare a judecătorilor şi procurorilor şi reduce valoarea pensiilor acestora”, a scris preşedintele UDMR, pe Facebook.

Decizia Curții Constituționale vine după două luni și cinci amânări. Judecătorii CCR au respins obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea pensiilor de serviciu ale magistraților, ceea ce înseamnă că actul normativ poate merge mai departe.

Reforma prevede atât reducerea pensiilor de serviciu, cât și creșterea vârstei de pensionare în magistratură. Și președintele Nicușor Dan a salutat hotărârea Curții, apreciind că recalibrarea modului de calcul al acestor pensii reprezintă un gest de echitate așteptat de societate.