PENNY România obține certificarea internațională Customers’ Friend, o recunoaștere a relației de încredere construite cu clienții

PENNY România a fost inclusă în programul internațional de certificare Customers’ Friend, administrat de ICERTIAS – International Certification Association, în urma unei evaluări riguroase a modului în care compania construiește și menține relațiile cu clienții, angajații și partenerii săi. În urma acestei analize, PENNY a obținut un scor de 4,6 din 5, calificativ care îi conferă statutul „Superior Excellence” și dreptul de a purta medalia Customers’ Friend – „Because it’s you we care about”, până la data de 1 septembrie 2026.

Certificarea Customers’ Friend este o recunoaștere internațională acordată companiilor care demonstrează, în mod consecvent, o abordare centrată pe oameni și pe construirea unor relații de încredere pe termen lung. Programul este gestionat de ICERTIAS, o organizație de certificare recunoscută la nivel internațional pentru standardele sale ridicate în evaluarea satisfacției consumatorilor, pe baza unor metodologii de cercetare aliniate ghidurilor ESOMAR și ICC.

Evaluarea realizată în cadrul programului a analizat imaginea generală a PENNY România și calitatea relațiilor companiei cu clienții, angajații, partenerii de business și comunitatea. Analiza a avut la bază patru piloni esențiali: reputația companiei, modul în care aceasta comunică și interacționează în spațiul public, experiența oferită utilizatorilor și nivelul de încredere generat în piață. Fiecare dintre acești piloni a fost evaluat în profunzime, luând în considerare aspecte precum relația cu clienții și angajații, calitatea produselor și serviciilor, stabilitatea și transparența companiei, eficiența comunicării, precum și elemente care țin de simplitatea, rapiditatea și accesibilitatea experienței de cumpărare.

O recunoaștere a eforturilor constante pentru o experiență mai bună la cumpărături

Rezultatul obținut evidențiază accentul pus de PENNY pe experiența oferită clienților, dar și pe implicarea și recunoașterea angajaților, considerați un factor-cheie în menținerea unor standarde ridicate de servicii. Certificarea consolidează poziționarea PENNY ca retailer orientat către nevoile reale ale oamenilor și contribuie la creșterea nivelului de încredere în brand, atât în rândul clienților, cât și al potențialilor candidați și parteneri de afaceri.

„Certificarea Customers’ Friend și scorul obținut confirmă ceea ce ne ghidează zi de zi în activitatea noastră: relațiile construite cu clienții, colegii și partenerii noștri contează. Pentru noi, experiența din magazine nu înseamnă doar prețuri sau produse, ci modul în care oamenii se simt atunci când aleg PENNY. Este o recunoaștere care ne responsabilizează și ne motivează să rămânem consecvenți în tot ceea ce facem”, a afirmat Bogdana Todor – Team Leader HR Manageri Regionali la PENNY România.

Totodată, la nivel intern, certificarea reprezintă o validare a culturii organizaționale și a modului în care valorile companiei se reflectă în interacțiunile de zi cu zi, încurajând implicarea, mândria și rolul de ambasador al angajaților.