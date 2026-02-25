Donald Trump a avut cel mai lung discurs despre Starea Națiunii din istorie

Printre aceștia s-au numărat eroi militari americani și un fost prizonier politic eliberat după ce forțele americane l-au răsturnat de la putere pe președintele venezuelean Nicolás Maduro.

Trump a stârnit unele dintre cele mai puternice aplauze ale serii când a invitat în Camera Reprezentanților echipa masculină de hochei americană, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice.

„Țara noastră câștigă din nou. De fapt, câștigăm atât de mult încât chiar nu știm ce să facem în privința asta. Oamenii mă întreabă: «Vă rog, vă rog, vă rog, domnule președinte, câștigăm prea mult. Nu mai putem suporta»”, a spus Trump înainte de a prezenta echipa.

Jucătorii de hochei, purtând medaliile și puloverele cu „SUA”, au stârnit ovații în picioare din partea ambelor partide. Trump a arătat spre partea democrată a camerei și a glumit: „Este prima dată când i-am văzut ridicându-se.”

Într-un moment realizat pentru televiziune, președintele a anunțat că va acorda Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a Americii, portarului echipei de hochei, Connor Hellebuyck.

De asemenea, i-a acordat Inima Purpurie lui Andrew Wolfe – un membru al Gărzii Naționale care a fost împușcat în timp ce se afla desfășurat pe străzile capitalei națiunii. Wolfe a făcut prima sa apariție publică de atunci în timpul discursului.