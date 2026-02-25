Donald Trump a avut cel mai lung discurs despre Starea Națiunii din istorie
Donald Trump a folosit cel mai lung discurs despre Starea Uniunii din istorie, de 108 minute, ca să susțină că „America câștigă din nou” și să ceară votanților să-i mai dea „încă patru ani” pentru aceeași agendă economică, tarifară și de imigrație.
Președintele Donald Trump a ținut, marți, un discurs maraton despre Starea Uniunii insistând că a declanșat un boom economic intern și a impus o nouă ordine mondială în străinătate, notează AP.
Principalul obiectiv al lui Trump a fost să-i convingă pe americanii din ce în ce mai precauți că economia este mai puternică decât cred mulți și că ar trebui să voteze pentru mai mult din același lucru, susținându-i pe republicani în timpul alegerilor intermediare din noiembrie. În total, Trump a vorbit timp de un record de 108 minute, depășind, cu opt minute, recordul anterior de timp din discursul său din fața unei sesiuni comune a Congresului de anul trecut.
Președintele Donald Trump a ținut marți un discurs record de 108 minute în fața Congresului, întrerupt de aplauze frecvente. Astfel de discursuri prezidențiale, cunoscute sub numele de Starea Națiunii, cu excepția primului an de mandat al unui președinte, durează de obicei aproximativ o oră.
Președintele a evitat în mare măsură bombasticul său obișnuit, deviind doar ocazional de la scenariu – în mare parte pentru a-i critica pe democrați. Așa cum a făcut în timpul unor astfel de discursuri din primul său mandat, Trump s-a bazat pe o serie de invitați speciali surpriză pentru a-și puncta dramatic mesajul.
Printre aceștia s-au numărat eroi militari americani și un fost prizonier politic eliberat după ce forțele americane l-au răsturnat de la putere pe președintele venezuelean Nicolás Maduro.
Trump a stârnit unele dintre cele mai puternice aplauze ale serii când a invitat în Camera Reprezentanților echipa masculină de hochei americană, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice.
„Țara noastră câștigă din nou. De fapt, câștigăm atât de mult încât chiar nu știm ce să facem în privința asta. Oamenii mă întreabă: «Vă rog, vă rog, vă rog, domnule președinte, câștigăm prea mult. Nu mai putem suporta»”, a spus Trump înainte de a prezenta echipa.
Jucătorii de hochei, purtând medaliile și puloverele cu „SUA”, au stârnit ovații în picioare din partea ambelor partide. Trump a arătat spre partea democrată a camerei și a glumit: „Este prima dată când i-am văzut ridicându-se.”
Într-un moment realizat pentru televiziune, președintele a anunțat că va acorda Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a Americii, portarului echipei de hochei, Connor Hellebuyck.
De asemenea, i-a acordat Inima Purpurie lui Andrew Wolfe – un membru al Gărzii Naționale care a fost împușcat în timp ce se afla desfășurat pe străzile capitalei națiunii. Wolfe a făcut prima sa apariție publică de atunci în timpul discursului.