City Grill Group: investiții în patrimoniu și experiență. Ținta 2026: 100 de milioane de euro

City Grill Group, cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro. Operațiunile existente (brandurile active și în 2024) au generat anul trecut 75 de milioane de euro, în creștere cu 10% față de 2024. La această valoare se adaugă contribuția brandurilor integrate recent în grup, Marty Restaurants și Aubergine.

Astfel, deși contextul economic din 2026 rămâne marcat de prudență, City Grill Group intră în 2026 cu o strategie axată pe consolidare operațională și extindere prin destinații cu identitate puternică și o țintă de 100 de milioane de euro. De la Cazinoul din Constanța la Cerbul Carpatin din Brașov, grupul investește acolo unde clădirile au poveste și publicul este atras de o experiență greu de replicat într-un alt context sau în altă locație.

City Grill Group își menține active în acest an atât direcțiile de dezvoltare greenfield, în locații noi, cât și interesul pentru proiectele brownfield, de preluare și modernizare a unor branduri sau spații cu infrastructură existentă. În același timp, grupul rămâne deschis colaborărilor cu antreprenori care vor să scaleze mai eficient, folosind experiența operațională a City Grill Group.

Strategia pentru anul 2026 este construită în jurul faptului că publicul nu mai caută doar „un loc unde mănânci bine”, caută locuri în care merită să ajungi, să revii, să îți aduci prietenii. Presiunea socială a ultimilor ani a ridicat miza pentru spații în care oamenii se întâlnesc firesc, între casă și muncă, și unde se formează rutină socială, apartenență, relații.

„Viziunea noastră este să creăm experiențe remarcabile în spații deosebite, de aceea investim în destinații cu identitate puternică. Cazinoul din Constanța, Cerbul Carpatin din Brașov, Monte Carlo din Cișmigiu sau Gambrinus sunt cele mai recente proiecte pe care le dezvoltăm în 2026. Dar Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Hanu’ lui Manuc, Caru’ cu Bere sunt deja destinații de succes care au trecut testul timpului, al crizelor și al schimbărilor sociale și care răspund nevoii publicului de socializare și conexiune. City Grill Group construiește experiențe sociale și gastronomice în locuri care atrag și pot susține întâlniri recurente, nu doar vizite ocazionale. În 2026, ținta de 100 de milioane de euro este consecința acestei direcții strategice”, a declarat Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

O creștere construită în ani

Traiectoria Grupului City Grill din ultimii ani reflectă efectul acestei strategii aplicate consecvent: în 2023, cifra de afaceri a fost de 280 de milioane de lei (circa 56,5 milioane de euro), în 2024 a ajuns la 339 de milioane de lei (circa 68 de milioane de euro), iar în 2025 grupul a depășit 90 de milioane de euro la nivel consolidat.

Creșterea nu e rezultatul unui singur an bun, ci al unui model de business construit pe trei direcții simultane: modernizarea continuă a locațiilor existente și actualizarea experienței gastronomice în acord cu evoluția așteptărilor publicului, expansiunea prin parteneri și spații cu identitate și loializarea clienților prin aplicația Out4Food, prin care trec 28% din veniturile grupului.

Dezvoltarea City Grill Group în următorii ani va urma două direcții strategice de bază, ancorate în comportamentul actual al generațiilor care petrec timp în oraș. Pe de-o parte, portofoliul de branduri orientate către publicul tânăr, precum restaurantele City Grill, Buongiorno.Italian, Marty’s sau Pescăruș va fi completat cu noi branduri cu ADN de generație tânără. Pe de altă parte, segmentul de restaurante cu aură tradițională și meniu inspirat de bucătăria românească, precum Hanu’ Berarilor, Hanu’ lui Manuc, Caru’ cu Bere, va beneficia de noi investiții în locații cu istorie.

„Avem două direcții strategice clare. Prima e segmentul pe care îl numim Young, cu branduri dinamice sau contemporane. Aici ne referim la restaurante construite pornind de la așteptările generațiilor tinere, pentru care contează designul, atmosfera și experiența socială la fel de mult ca preparatele. City Grill, Buongiorno, Marty’s, Pescăruș merg pe această logică și vom continua să construim branduri noi în această direcție. A doua este zona ⁠⁠Traditional sau Classic, adică locații cu tradiție, cu identitate care dă tonul meniului și al atmosferei. Ambele direcții funcționează pentru că răspund aceleiași nevoi: experiență autentică, fie ea contemporană sau ancorată în nostalgie”, adaugă Daniel Mischie.

În 2025, grupul a investit 3 milioane de euro în modernizarea infrastructurii și a experienței, în proiecte pentru extinderea și renovarea Hanu’ lui Manuc (550.000 euro), reconceptualizarea restaurantului Pescăruș (1,5 milioane euro), reamenajarea a două locații Marty’s și deschiderea unei noi cafenele Gloria Jean’s în franciză la Băneasa Shopping City.

Pentru 2026, bugetul de investiții alocat este de 6,5 milioane de euro, cu accent pe extinderea portofoliului și modernizarea continuă a locațiilor existente, menite să susțină experiențe sociale și gastronomice care transformă clienții ocazionali în clienți recurenți.

Destinații cu identitate: de la București la România

Timp de două decenii, City Grill a fost un grup al Capitalei. În 2025 a început extinderea geografică, consolidată în 2026. Logica expansiunii este distinctă față de modelul clasic de scalare în HoReCa: grupul nu caută locații cu trafic mare, ci locații cu greutate simbolică, pe care să le transforme în spații în care publicul vine cu o așteptare deja formată și în care experiența gastronomică devine parte dintr-un context mai larg.

Cel mai recent pas în această direcție este câștigarea licitației pentru operarea unei cafenele-bistro în incinta Cazinoului din Constanța, o clădire cu o sută de ani de istorie, redeschisă publicului în mai 2025, care a atras deja peste 220.000 de vizitatori. Spațiul alocat grupului, de circa 550 mp interior plus 324 mp terasă cu vedere spre mare, va fi amenajat respectând arhitectura monumentului și standardele cu care City Grill a operat în locații similare.

Aceeași logică ghidează și celelalte proiecte aflate în curs de dezvoltare. Restaurantul Cerbul Carpatin din Brașov, monument istoric din Piața Sfatului, intră în acest an în faza de renovare, urmând să devină o nouă destinație gastronomică cu specific local reinterpretat în cheie actuală.

În București, clădirile Gambrinus și fostul restaurant Monte Carlo situat chiar în parcul Cișmigiu, vor urma un parcurs similar pentru a fi transformate în restaurante destinație, orientate spre publicul tânăr urban.

Motoarele creșterii: loializare digitală, inovație culinară, experiență completă

Dincolo de expansiunea geografică, creșterea spre 100 de milioane de euro are trei motoare interne. Primul este aplicația de loializare Out4Food, cu 380.000 de utilizatori activi. În prezent, 28% din cifra de afaceri a grupului este generată prin platformă, iar bonul mediu este cu 20% mai mare pentru utilizatorii aplicației față de restul clienților.

Al doilea este ancorat în inovația culinară, coordonată din noiembrie 2025 de Dragoș Bercea, noul Corporate Executive Chef al grupului, desemnat „Best Chef Evenimente 2025”. Sub coordonarea sa, meniurile fiecărui brand sunt construite în jurul identității proprii a restaurantului, cu preparate cu tradiție și reinterpretări moderne.

Al treilea motor este atmosfera creată, un element care, conform cercetărilor proprii ale grupului a devenit criteriu de selecție la fel de important ca gustul sau prețul. Contextul social face ca oamenii să caute locuri care facilitează reconectarea, iar programul „Mixtură de Lăutărie”, muzică tradițională românească reinterpretată și mixată live de un DJ, este un exemplu al direcției creative în care City Grill investește: experiențe care transformă o masă într-un moment de conexiune.

Valoarea medie a bonului în restaurantele grupului a ajuns la 290 de lei în 2025, în creștere față de anul anterior, cu cele mai ridicate valori înregistrate la Pescăruș, Hanu’ lui Manuc, Hanu’ Berarilor Oprea Soare și Caru’ cu Bere, destinații populare pentru grupuri mai mari, apreciate pentru echilibrul între tradiție și experiențe moderne.

Despre City Grill

Grupul City Grill este cel mai important jucător român din industria restaurantelor. Fondat în 2004, Grupul City Grill operează în prezent restaurante și cafenele sub brandurile Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family și City Grill Delivery, precum și La Boheme, primul hotel din portofoliu, dar și proiectele mai recente Aubergine, Marty Restaurants și complexul de evenimente Zooma din Corbeanca.

Încă de la primul restaurant, Grupul City Grill a avut la bază ideea de a oferi clienților un loc potrivit pentru a crea experiențe culinare cu familia sau cu prietenii, în pauza de masă sau pentru ocaziile de conectare și socializare.