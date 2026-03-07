Alarmant: Val de demisii al magistraților cu experiență!

Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Victor Alistar, a declarat că sistemul judiciar s-a confruntat, în ultimul an, cu un număr record de demisii ale magistraților cu experiență. În ultimul an au plecat din sistem numeroși magistrați cu o vechime de 10-15 ani, ceea ce indică un fenomen de exod profesional.

Victor Alistar a atras atenția că volumul de muncă din instanțe este mult peste media europeană. În prezent, judecătorii din România gestionează de aproximativ 2,4 ori mai multe dosare decât media Uniunii Europene.

„Într-un an s-a înregistrat un număr record, comparativ cu alți ani, de demisii din sistem ale unor oameni care au 10-15 ani vechime. Tocmai ca urmare a acestor reforme, din punctul meu de vedere, și nu numai, complet negândite, în care dialogul a fost mimat. A fost pe sistemul „v-am consultat”, dar pur formal, ceea ce este evident contrasensului cooperării loiale între autorități. Efectele sunt acelea ale unui exod vizibil.

Pentru că, credeți-mă, un profesionist foarte bun al Dreptului poate activa în alte profesii juridice, cu mai puține interdicții și cu un nivel de venituri mai mare. În momentul în care ai un nivel ridicat de pregătire și de excelență, cu atât mai mult în domeniul Dreptului îți poți găsi oportunități în altă parte.

Demotivarea este o consecință a acestor politici. De aceea, când vorbim despre serviciul public de justiție, vorbim despre două elemente. Pe de o parte, este o putere în stat. Justiția, democrația și ordinea publică costă. Sunt însă drepturi fundamentale.

Pe de altă parte, vorbim despre un serviciu public, iar statul este obligat să asigure toate resursele necesare pentru ca acest serviciu public să funcționeze optim.

Nu pot să dau vina pe un medic care este singur pe secție că nu face față tuturor solicitărilor de tratamente, pentru că nu este vina acelui medic, ci a administratorului, în cazul de față statul, care nu a asigurat în spitalele publice resursele necesare: Numărul de posturi și așa mai departe.

Noi trebuie să ne așezăm și să gândim serios această problemă. Până acum s-a mers foarte mult pe ideea unor sacrificii foarte mari. De exemplu, vorbim de o medie de dosare în care, la anumite instanțe, se ajunge la peste 1200 de hotărâri pe an. Numărul de dosare rulate este mult mai mare. Avem situații de 1200-1400 de hotărâri, iar la instanțe de nivel superior, unde complexitatea cauzelor este mare, aproximativ 700 de hotărâri pe an”, a zis purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Victor Alistar.