Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, vrea ieșirea PSD de la guvernare!

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat vineri un semnal de alarmă care ar putea restructura scena politică, declarându-se oficial în favoarea ieșirii PSD de la guvernare imediat după adoptarea bugetului de stat în Parlament.

Partidul Social Democrat traversează un moment de introspecție politică tensionat, în care vocea liderilor locali începe să sune tot mai divergent față de strategia centrală. Punctul de plecare al noii dispute a fost marcat de intervenția categorică a primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Într-o discuție directă cu cetățenii pe rețelele sociale, edilul a oferit o perspectivă clară asupra calendarului retragerii: PSD ar trebui să asigure adoptarea bugetului de stat — act esențial pentru funcționarea țării, indiferent de calitatea acestuia — și să voteze imediat după aceea ieșirea din coaliție.

„Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu, cel puțin, asta voi vota”, a punctat Vasilescu, argumentând că orice erori bugetare pot fi rectificate ulterior, dar prezența la guvernare nu mai este oportună în condițiile actuale.