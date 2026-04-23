Războiul din Orientul Mijlociu costă UE nu mai puțin de 500 de milioane de euro pe zi!

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză energetică fără precedent, declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu. Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, avertizează că războiul costă Europa 500 de milioane de euro pe zi și a avertizat că urmează luni foarte dificile, sau posibil chiar ani.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a avertizat într-un interviu pentru Euronews că, chiar dacă conflictul din Orientul Mijlociu este rezolvat, prețurile la energie nu se vor stabiliza la nivelurile de dinainte de război mult timp de acum înainte.

Șeful departamentului de energie al Europei, Dan Jørgensen, a dezvăluit realitățile conflictului și modul în care acesta va afecta portofelele europenilor, după ce a prezentat o serie de măsuri mult așteptate, menite să atenueze impactul financiar al războiului din Iran în Europa.

„Suntem în mijlocul unei crize foarte grave în acest moment”, a declarat Jørgensen pentru Euronews.

„Trebuie să fiu destul de direct și să spun că ne așteaptă luni și chiar ani foarte dificili, pentru că, chiar dacă există pace mâine, reconstruirea infrastructurii de gaze, de exemplu, în Qatar, va dura poate ani de zile”, a spus el, adăugând: „Prețurile nu se vor stabiliza la nivelul de dinainte de această criză.”

Două luni de tulburări din Orientul Mijlociu au costat continentul 24 de miliarde de euro în costuri energetice suplimentare, totalizând o sumă impresionantă de 5 milioane de euro pe zi, potrivit datelor Comisiei Europene.

Comisia Europeană îndeamnă guvernele UE să ofere vouchere energetice, ajutoare pentru venit și tarife sociale pentru a sprijini europenii vulnerabili în contextul a ceea ce a fost numită cea mai gravă criză energetică din lume.