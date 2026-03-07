Amenzile pentru plimbarea câinilor agresivi fără lesă, tot mai mari!

Potrivit Legii 61/1991, lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot reprezenta pericol pentru persoane sau bunuri constituie contravenție. În plus, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 obligă deținătorii de câini să îi țină în lesă în spațiul public și să le pună botniță celor agresivi.

Amenda pentru plimbarea câinelui fără lesă în locuri publice este, conform reglementărilor generale, de până la 500 lei. Totuși, amenzile pentru câinii agresivi neînsoțiți/neechipați pot fi mult mai mari, ajungând la 1.500 – 3.000 lei sau chiar 3.000 – 5.000 lei în proiectele de modificare a legii.

România ocupă locul trei în Uniunea Europeană la numărul de gospodării care dețin cel puțin un câine. Potrivit ultimelor statistici, în țara noastră trăiesc peste 8,6 milioane de animale de companie. Aproximativ jumătate dintre familii au o pisică, iar 45% dintre gospodării dețin cel puțin un câine.

În București sunt înregistrate oficial peste 300.000 de animale de companie cu proprietar, dar specialiștii spun că numărul real este mult mai mare, deoarece multe animale nu sunt declarate.

Primăria Sectorului 1 a transmis că, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, polițiștii locali au aplicat doar 97 de sancțiuni pentru plimbarea câinilor fără lesă pe domeniul public. Dintre acestea, 81 au fost date în urma constatărilor directe ale polițiștilor, iar 16 în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor, arată petscats.ro.

Și în Sectorul 2 situația este similară. Pe tot parcursul anului trecut au fost aplicate doar 38 de sancțiuni, toate în urma autosesizării polițiștilor locali.

Autoritățile spun însă că numărul mic al amenzilor nu reflectă neapărat amploarea reală a fenomenului. De multe ori, stăpânii sunt doar avertizați și informați că încalcă legea. După ce trec însă colțul străzii, lesa este scoasă din nou de la gâtul câinelui.