Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, mesaj emoționant cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii: “Este important să crească încrederea societății în valoarea femeilor!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a transmis, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, un mesaj emoționant pe care îl prezentăm în continuare:

“Am încurajat totdeauna femeile, le-am susținut în privința asumării carierei dorite! Am încredere în potențialul feminin, în capacitatea și calitățile femeilor.

Mamele, soțiile, femeile își asumă răspunderi în profesia lor și în familie, reușind să le ducă la bun sfârșit. Merită, înainte de toate, prețuire, respect, admirație și susținere.

Ziua Internațională a Femeii a fost întotdeauna, pentru mine, un prilej pentru a evoca valoarea femeilor în societate, dar și importanța valorificării potențialului feminine, în mediul economic, administrativ și politic.

În fiecare an, am participat la conferințe ale femeilor de afaceri, în țară și în străinătate, și am promovat valoarea feminină, fără a face însă discriminare de gen. Este important să crească încrederea societății în valoarea femeilor!

De asemenea, trebuie să acționăm ferm, acolo unde femeile sunt discriminate, la locul de munca sau în cazul violenței în familie, al hărțuirii sau intimidării. Nu putem accepta, în secolul în care trăim, ca femeia să fie stigmatizată, discriminată sau agresată. Nu este suficient să avem reglementări, trebuie să urmărim și aplicarea lor. Este responsabilitatea fiecărei autorități locale, naționale, europene, internaționale, dar este și responsabilitatea civică a fiecăruia dintre noi.

Cu ocazia Zilei femeii, le urez, din toată inima, tuturor femeilor românce, sănătate, bucurii, iubire și “La mulți ani!”.

Ziua internațională a Femeii, marcată în fiecare an la 8 martie, este, potrivit ONU, un prilej pentru a sărbători actele de curaj și hotărâre ale femeilor obișnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și comunităților lor, de a reflecta asupra progreselor înregistrate și de a cere schimbări.

Cu prilejul Anului Internaţional al Femeii, în 1975, Organizaţia Naţiunilor Unite a sărbătorit, pentru prima data, Ziua internaţională a femeii, la 8 martie.