Deputatul Robert Alecu cere intervenția urgentă a statului în privința menținerii, sub control, a prețului carburanților la pompă!

Deși a admis că prețul petrolului se formează pe piețele internaționale și este influențat de conflictele din afara granițelor României, nedepinzând guvernul de la București, deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, a avertizat, însă, că prețul final de la pompă nu este doar rezultatul pieței.

Potrivit lui Alecu, doar aproximativ jumătate din prețul carburantului reprezintă taxe și accize încasate de stat.

“Aici statul poate interveni. În momente de presiune asupra prețurilor, guvernul are datoria să folosească aceste pârghii pentru a proteja economia și populația.Transportul, agricultura, producția și comerțul depind direct de costul carburantului. Când acesta crește brusc, scumpirile se transmit imediat în lanț: la alimente, la servicii, la aproape tot ce cumpărăm zilnic!”, a precizat secretarul general al Acțiunii Conservatoare.

Totodată, Alecu susține că statul are obligația să asigure stabilitate și predictibilitate, economia, antreprenorii și familiile neputând fi lăsate la voia întâmplării.

În astfel de situații, guvernul trebuie să intervină și să țină prețul carburanților sub control, a conchis deputatul ACT.