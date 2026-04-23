Premierul Bolojan a prezentat lista interimarilor, după demisiile miniștrilor PSD!
Premierul Ilie Bolojan a făcut primele declarații după ce miniștrii PSD și-au dat demisia din Guvern. Șeful guvernului a prezentat lista miniștrilor propuși ca interimari pentru portofoliile deținute de PSD, iar în această seară documentul va ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan.
„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din cele 10 luni. Toate lucrurile sunt un rezultat de echipă și fiecare ministru, secretar de stat, coleg din ministere și-a adus contribuția la ele.
Ministerul Muncii. – Dragoș Pîslaru
Ministerul Sănătății – Czeke Atilla
Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu
Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna
Ministerul Energiei – Ilie Bolojan
Ministerul Transporturilor – Radu Miruță
vicepremierul Oana Gheorghiu, pe postul deținut de Marian Neacșu!”, a precizat premierul Bolojan.