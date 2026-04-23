Premierul Bolojan a prezentat lista interimarilor, după demisiile miniștrilor PSD!

Premierul Ilie Bolojan a făcut primele declarații după ce miniștrii PSD și-au dat demisia din Guvern. Șeful guvernului a prezentat lista miniștrilor propuși ca interimari pentru portofoliile deținute de PSD, iar în această seară documentul va ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan.

„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din cele 10 luni. Toate lucrurile sunt un rezultat de echipă și fiecare ministru, secretar de stat, coleg din ministere și-a adus contribuția la ele.

Ministerul Muncii. – Dragoș Pîslaru

Ministerul Sănătății – Czeke Atilla

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna

Ministerul Energiei – Ilie Bolojan

Ministerul Transporturilor –  Radu Miruță

vicepremierul Oana Gheorghiu, pe postul deținut de Marian Neacșu!”, a precizat premierul Bolojan.

Citește și
Politic

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, avertizează asupra riscului pierderii…

Politic

Miniștrii PSD și-au depus demisiile la Guvern!

Politic

Kelemen Hunor și UDMR rămân alături de premierul Bolojan!

Politic

George Simion condiționează susținerea PSD sau a guvernului minoritar Bolojan

