Miniștrii PSD și-au depus demisiile la Guvern!

Miniștrii PSD s-au retras din funcție joi la ora 14, potrivit deciziei asumate de către partid în ședința de miercuri. PSD a transmis joi un comunicat dur, după ce miniștrii săi și-au depus demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan, susținând că acest gest reprezintă începutul unei schimbări politice cerute de majoritatea românilor și consfințește pierderea legitimității premierului. În același timp, PSD încearcă să transmită un mesaj de stabilitate pe plan extern și economic, anunțând că va susține în continuare proiectele majore ale statului.

PSD a emis un comunicat de presă în care a declarat că este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european cu un nou premier, politic sau tehnocrat. Mai mult, anunță că va vota în Parlament în favoarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.

„Demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan”, arată PSD, explicând că această decizie are consecințe directe asupra statutului actualului Executiv.

Social-democrații susțin că, odată cu retragerea sprijinului politic, premierul nu mai poate revendica o majoritate parlamentară și, implicit, nici legitimitatea de a conduce Guvernul.

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică, în fața românilor, de a exercita funcția de conducere a Guvernului României, mai ales că a fost desemnat din partea partidului clasat pe locul trei în alegeri”, se arată în comunicat.