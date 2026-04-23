Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, avertizează asupra riscului pierderii a miliarde de euro din PNRR: „Infringementul nu vine din suveranitate, vine din iresponsabilitate!”

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, a denunțat o „tehnică bine pusă la punct”, prin care se încearcă reducerea la tăcere, ori de câte ori un politician ridică o problemă reală a României.

“Există un cuvânt cu care ni se închide gura ori de câte ori ridicăm o problemă arzătoare pentru România. Mine, energie, resurse, valori, nu contează subiectul. Răspunsul este mereu același: infringement, dar trebuie să clarificăm ce înseamnă acest cuvânt. Infringement nu este o opinie politică, este o procedură europeană care blochează fonduri, generează amenzi și duce statul în fața Curții de Justiție a UE. Acum, România are miliarde de euro neîncasate din PNRR cu un termen final -august 2026 și jaloane neîndeplinite!”, a precizat Robert Alecu.

Potrivit deputatului ACT, exact în acest moment, PSD a decis să-și retragă miniștrii, să golească portofoliile și să blocheze deciziile de care depind acei bani.

Oamenii care ne acuzau pe noi de infringement, ori de cîte ori îndrăzneam să vorbim despre resursele acestei țări, a spus, revoltat, Robert Alecu, sunt exact cei care au creat din această criză politică, care reprezintă cel mai concret risc de pierdere a banilor europeni din ultimii ani.

„ Infringementul nu vine din suveranitate, vine din iresponsabilitate!”, a conchis Robert Alecu.