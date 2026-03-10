Sistemul Patriot, folosit de Turcia pentru a întări apărarea aeriană

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat desfășurarea unui sistem de apărare aeriană Patriot în provincia Malatya, ca parte a măsurilor NATO pentru întărirea apărării aeriene împotriva amenințărilor generate de războiul din Iran.

Sistemul a fost instalat în provincia sud-estică Malatya, în cadrul măsurilor NATO pentru consolidarea apărării aeriene a aliatului său, în contextul amenințărilor cu rachete provenite din războiul din Iran.

Baza radar Kurecik NATO, situată tot în Malatya, furnizează date vitale pentru alianță și a contribuit recent la identificarea a două rachete balistice iraniene îndreptate spre Turcia.

Ministerul Apărării a precizat că Turcia va continua să coopereze și să evalueze evoluțiile regionale împreună cu aliații NATO.

Anuțul Ankarei vine la doar o zi după ce sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO au interceptat o rachetă balistică lansată din Iran după ce aceasta a intrat în spațiul aerian al Turciei, a anunțat luni Ministerul turc al Apărării, conform The Kyiv Independent. Nu au fost raportate victime, însă fragmente ale rachetei au căzut în Gaziantep, un important oraș din sudul Turciei.