International

Sistemul Patriot, folosit de Turcia pentru a întări apărarea aeriană

0

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat desfășurarea unui sistem de apărare aeriană Patriot în provincia Malatya, ca parte a măsurilor NATO pentru întărirea apărării aeriene împotriva amenințărilor generate de războiul din Iran.

Sistemul a fost instalat în provincia sud-estică Malatya, în cadrul măsurilor NATO pentru consolidarea apărării aeriene a aliatului său, în contextul amenințărilor cu rachete provenite din războiul din Iran.

Baza radar Kurecik NATO, situată tot în Malatya, furnizează date vitale pentru alianță și a contribuit recent la identificarea a două rachete balistice iraniene îndreptate spre Turcia.

Ministerul Apărării a precizat că Turcia va continua să coopereze și să evalueze evoluțiile regionale împreună cu aliații NATO.

Anuțul Ankarei vine la doar o zi după ce sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO au interceptat o rachetă balistică lansată din Iran după ce aceasta a intrat în spațiul aerian al Turciei, a anunțat luni Ministerul turc al Apărării, conform The Kyiv Independent. Nu au fost raportate victime, însă fragmente ale rachetei au căzut în Gaziantep, un important oraș din sudul Turciei.

Citește și
International

Maia Sandu cere retragerea trupelor ruse din Transnistria!

International

Situația, tot mai tensionată în Orientul Mijlociu. Iranul respinge negocierile cu…

International

Zelenski susține că Ucraina a trimis drone interceptoare și o echipă de specialiști…

International

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem iranian, ayatollahul Ali…

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.